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把夜晚的庭院變得溫馨明亮 48呎戶外燈串2.4萬人說讚

編譯周靜芝 / 即時報導
Addlon 48呎戶外燈串組。圖取自Amazon.com
Addlon 48呎戶外燈串組。圖取自Amazon.com

夏日夜晚，坐在戶外庭院乘涼或與親友小聚，都是一大享受。無論是擁有大片庭院還是一個小陽台，燈串都是為空間增添明亮與溫馨氣氛的簡單方法，讓人能盡情享受這個季節獨有的樂趣。雅虎（Yahoo）生活網站推薦一款廣受歡迎的Addlon 48呎戶外燈串組，亞馬遜現在優惠售價36元（以網站標示為準）。

Addlon戶外燈串設計典雅、復古，可照亮任何陽台或門廊，讓聚會延續至日落天黑之後。這款燈串贏得許多購物者肯定，超過2.4萬人給予4.6星好評。

Addlon的燈泡也被稱為愛迪生燈泡（Edison light），因為外觀與偉大發明家愛迪生（Thomas Alva Edison）最早發明的燈泡相同，透明的玻璃可看見其中的燈絲。不過，消費者大可放心，儘管外型復古，但這些照亮庭院與花園的商業級 Addlon燈串都採用了最先進的技術，並通過UL產品安全認證，不會受到天候影響，可以放心地讓它們一直亮到秋天。

不少亞馬遜購物者愛上這款Addlon燈串，一位高興地留言說，它讓庭院變得更完美，品質也沒話說，經久耐用又不受天候影響，經得起風吹雨打；此外，燈光亮度適中，既能營造溫暖宜人的氛圍，又不致太刺眼。她說，它們為家裡的戶外空間增添了神奇色彩，讓夜晚待在陽台時更加愉悅。

另一位消費者說，忘掉那些纏繞得雜亂無章與閃爍刺眼的燈泡吧，這款Addlon 燈串才是真正的好物。首先，品質一流，簡直像坦克一般堅固，能承受他那過度熱心鄰居傾盆大雨般的澆灌，也未發出一絲異響；此外，復古的愛迪生燈泡造型散發出溫暖、誘人的光芒，讓他的庭院儼然價值百萬。

亞馬遜 雅虎

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