厚底輕軟防水防滑 雲朵拖鞋3.5萬人愛

Cushionaire雲朵拖鞋。圖取自Amazon.com

如果走在堅硬的地面上，會讓雙腳覺得不舒服，那麼或許可嘗試一下舒適的雲朵拖鞋。雅虎（Yahoo）生活網站報導稱，Cushionaire這款可愛、蓬鬆、幾乎隨處可見的雲朵拖鞋，可能會成為今夏最爆款的鞋；無論在室內、庭院、出門辦事、海灘，這款厚底拖鞋讓邁出的每一步都輕快、愉悅。更棒的是，亞馬遜 現在的售價從40元降至25元，將近打6折（以網站標示為準）。

這款拖鞋之所以受歡迎，主要因為穿上後有種漫步在雲端 的感覺，它的另一個優點是：防水，所以可放心地穿著它去游泳池、三溫暖或淋浴；即使在最潮濕的環境，防滑鞋底也能保持步伐平穩。這款鞋還有許多令人愛上它的理由，其中最值得稱道的是舒適；彈性材質與一體成型的軟墊鞋底，確保足部既舒適又有支撐力。Cushionaire雲朵拖鞋有28種顏色可供選擇，從經典的黑色、咖啡 色，到時尚的紫色與粉色；不過，不同顏色價格也不同。

許多跑者在運動後都會穿上這款「恢復拖鞋」，讓雙腳獲得舒壓與療癒。這項功能即使不是跑步也很受用，能緩解任何動作引起的腳部疼痛；也因此擄獲亞馬遜購物者的心，有超過3.5萬人給予4.4星好評。

一名消費者說，這雙鞋太舒服了，她從事銷售工作，整天得站著，這雙拖鞋是她疼痛雙腳可倚靠的枕頭。

另一名顧客表示，她的女兒有雙這樣的鞋，她試穿了以後感覺十分舒適；腳跟骨刺、神經瘤與其他疼痛都消失了。她開心地說，這款鞋既實惠、舒適，又容易清潔；她考慮買些其他顏色，夏天可穿著在泳池與海灘趴趴走。