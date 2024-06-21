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如睡雲端吸溼排汗 涼感枕頭1.6萬人說讚

編譯周靜芝 / 即時報導
Cozsinoor枕頭。圖取自Amazon.com
Cozsinoor枕頭。圖取自Amazon.com

根據睡眠基金會的建議，枕頭應每1至2年更新一次，但這會是一筆不小的花費。雅虎（Yahoo）生活網站報導，當亞馬遜一款頗受好評的Cozsinoor加大尺寸枕涼感枕頭出現超級優惠時，自然不能錯過；一組兩個的枕頭，原價120元、現在僅售33元（價格以網站標示為準）。當早上起床，脖子不僵硬、背部也很放鬆，感覺睡得很好時，都要感謝選對了它。

多數人都夢想能頭一沾枕就能立刻進入夢鄉，而一個好的枕頭確實可做到這點；超過1.6萬名給予Cozsinoor枕頭4.3星評價的購物者稱，這正是他們想要的。粉絲們分享說，體質較熱的人，這款枕頭會讓你睡得很舒服，它的填充物是100%聚酯纖維、舒適的羽絨替代物，包裹在柔軟透氣的棉緞枕頭套中，吸濕排汗功能有助在睡眠時保持涼快乾爽。

亞馬遜的消費者每晚都享受著這款枕頭所帶來的愉悅體驗。一位滿意地稱讚說，這款枕頭讓頭部與頸部呈一直線，避免落枕；真空密封包裝打開後，立刻恢復完美飽滿形狀。他說，多年來嘗試過許多不同類型的枕頭，它們都很容易就睡塌；但現在不會了，Cozsinoor枕頭十分柔軟，但又不會太軟，而且很透氣。

另一位心醉神迷的顧客形容Cozsinoor枕頭有如雲朵般蓬鬆，非常柔軟且能保持適當的蓬鬆度。她說，她喜歡仰臥，這款枕頭能非常舒適地支撐頭部與頸部。

亞馬遜 雅虎

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