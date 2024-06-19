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經常失眠？讓這個9萬人愛的3D眼罩助你入睡

編譯周靜芝 / 即時報導
Mzoo睡眠眼罩。(截取自Amazon)
Mzoo睡眠眼罩。(截取自Amazon)

失眠問題困擾著許多人，一項最新調查顯示，將近6成美國人苦於睡眠不足。雅虎（Yahoo）網站撰稿人瑞秋·羅茲曼（Rachel Roszmann）表示，她很能體會這種痛苦，多年來她總是輾轉反側，用過許多遮光的睡眠眼罩，希望有助盡快入眠，而她經常使用的就是Mzoo睡眠眼罩。現在，消費者可在亞馬遜以23元（原價29元）買到這款暢銷商品（價格以網站標示為準）。

Mzoo睡眠眼罩在靠近眼眶四周採取三Ｄ立體設計，保留眼睛可睜開的空間，戴上後即使眨眼也不會受到妨礙。羅茲曼說，她沒料到會喜歡上這款眼罩，在陽光燦爛的日子裡，她甚至會打開所有百葉窗戴著它打個盹，當她睜開眼時，總以為是晚上，「因為實在太暗了」。

採用記憶海綿製成的Mzoo睡眠眼罩，觸感十分舒適，能輕柔地貼合臉部眼睛周圍與鼻子上方，讓人幾乎感覺不到它的存在；同時還有個可調整的鬆緊帶，無論是側睡、趴睡還是仰臥，都能將它固定在最舒適的位置。

不止羅茲曼認為這款眼罩表現出色，超過9.1萬名購物者給予它4.6星的好評。無數護士與上夜班者都說，它大大改善了他們的生活品質。

一位快樂的睡眠者留言說，她是名夜班護士，如果周遭不是漆黑一片，就很難入睡。她試過遮光窗簾、百葉窗，甚至在窗簾與百葉窗上蓋上厚毯子。然而，光線還是會從眼罩透進來。其他的睡眠眼罩無法百分之百擋住光線，當她變換睡姿時，眼罩也會脫落，讓她醒了過來。但這款眼罩完全不透光，她現在睡得好多了，即使大白天也能睡得很沈。

一位給予5星評價的粉絲稱讚說，戴上這款眼罩，真的是漆黑一片。他表示，自己睡覺時很挑剔，只有在黑暗中才能入眠；對他來說，即使是遮光窗簾也無法真正阻擋光線。自從開始從事夜間工作後，Mzoo睡眠眼罩就成了他的救星，再也少不了它了。

失眠 亞馬遜 雅虎

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