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穿T恤牛仔褲被拒進精品店 名人第二天精心打扮馬上進入

紐約法拉盛性侵亞裔少女 無證客嫌犯抓到了

穿T恤牛仔褲被拒進精品店 名人第二天精心打扮馬上進入

編譯周芳苑／即時報導
實境節目「紐約嬌妻」(Real Housewives of New York City)的社交名媛貝珍妮．佛蘭克爾(Bethenny Frankel) 。美聯社
實境節目「紐約嬌妻」(Real Housewives of New York City)的社交名媛貝珍妮．佛蘭克爾(Bethenny Frankel) 。美聯社

實境節目「紐約嬌妻」(Real Housewives of New York City)的社交名媛貝珍妮．佛蘭克爾(Bethenny Frankel) 不久前穿T 恤和牛仔褲，被拒絕進入芝加哥的香奈兒(Chanel)專賣商店。隔天她精心打扮重返被接待入內，她在抖音(TikTok)用此事藉題發揮，帶動人氣。

佛蘭克爾5月 21日在抖音分享視頻表示，她以休閒裝扮想要進入芝加哥的香奈兒精品店卻被拒絕，店員告知原因是她沒有預約；隔天她仍沒有預約，但改穿精緻服裝重返， 馬上被允許進入。

這位 53 歲的企業家事後借題發揮，繼續發布相關訊息，分享香奈兒網路爆紅題材、奢侈品購物分析等而帶動人氣，目前發布的36 個香奈兒視頻獲 1.5 億人次觀看。

弗蘭克爾經營抖音平台多年，有 180 萬粉絲，更因美容評論而廣為人知。

藉由持續發布有關設計師品牌的訊息，弗蘭克爾引起人們關注種種令人質疑的商業行為，也趁機為她個人打廣告。觀眾對她的香奈兒情節感興趣，並將弗蘭克爾視為奢侈品購物權威，紛紛留言。

弗蘭克爾被拒進入芝加哥精品店後，也分享對香奈兒做法和整個奢侈品業的看法。

弗蘭克爾在日前上傳的視頻中說，她迄今仍未收到香奈兒訊息和道歉，並稱再也不打算買該品牌商品。

專家認為，香奈兒恐怕不會感受到弗蘭克爾抖音旋風的影響，但是知名品牌應有計畫如何因應網紅的批評。

這起香奈兒事件的討論觸角已超出抖音，今日美國(USA Today)、商業內幕(Business Insider)等許多刊物都陸續報導。

此外，香奈兒正經歷大變革，創意總監維雅 (Virginie Viard) 與公司合作30多年後辭職，她2019 年出任創意總監以來，香奈兒銷售額飆升。

抖音 芝加哥 TikTok

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