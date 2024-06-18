穿T恤牛仔褲被拒進精品店 名人第二天精心打扮馬上進入

實境節目「紐約嬌妻」(Real Housewives of New York City)的社交名媛貝珍妮．佛蘭克爾(Bethenny Frankel) 。美聯社

實境節目「紐約嬌妻」(Real Housewives of New York City)的社交名媛貝珍妮．佛蘭克爾(Bethenny Frankel) 不久前穿T 恤和牛仔褲，被拒絕進入芝加哥 的香奈兒(Chanel)專賣商店。隔天她精心打扮重返被接待入內，她在抖音 (TikTok )用此事藉題發揮，帶動人氣。

佛蘭克爾5月 21日在抖音分享視頻表示，她以休閒裝扮想要進入芝加哥的香奈兒精品店卻被拒絕，店員告知原因是她沒有預約；隔天她仍沒有預約，但改穿精緻服裝重返， 馬上被允許進入。

這位 53 歲的企業家事後借題發揮，繼續發布相關訊息，分享香奈兒網路爆紅題材、奢侈品購物分析等而帶動人氣，目前發布的36 個香奈兒視頻獲 1.5 億人次觀看。

弗蘭克爾經營抖音平台多年，有 180 萬粉絲，更因美容評論而廣為人知。

藉由持續發布有關設計師品牌的訊息，弗蘭克爾引起人們關注種種令人質疑的商業行為，也趁機為她個人打廣告。觀眾對她的香奈兒情節感興趣，並將弗蘭克爾視為奢侈品購物權威，紛紛留言。

弗蘭克爾被拒進入芝加哥精品店後，也分享對香奈兒做法和整個奢侈品業的看法。

弗蘭克爾在日前上傳的視頻中說，她迄今仍未收到香奈兒訊息和道歉，並稱再也不打算買該品牌商品。

專家認為，香奈兒恐怕不會感受到弗蘭克爾抖音旋風的影響，但是知名品牌應有計畫如何因應網紅的批評。

這起香奈兒事件的討論觸角已超出抖音，今日美國(USA Today)、商業內幕(Business Insider)等許多刊物都陸續報導。

此外，香奈兒正經歷大變革，創意總監維雅 (Virginie Viard) 與公司合作30多年後辭職，她2019 年出任創意總監以來，香奈兒銷售額飆升。