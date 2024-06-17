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淡化黑斑滋潤保養 維他命C精華液4萬人愛

編譯周靜芝 / 即時報導
Eclat有機維他命C精華液。圖取自Amazon.com
Eclat有機維他命C精華液。圖取自Amazon.com

夏日熱浪來襲，為肌膚做好抗曬美白的準備了嗎？如果還沒有，一款好的精華液可能是讓你在陽光下充滿自信的關鍵。雅虎（Yahoo）網站報導，Eclat有機維他命C精華液是肌膚保養的最佳選擇，它富含研究證實可改善皺紋、保護肌膚免受紫外線傷害的維他命C，並含有蘆薈汁、金縷梅、荷荷巴油與具保濕功效的玻尿酸等植物精華，現在在亞馬遜只要10元就能買到。（價格以網站標示為準）

Eclat有機維他命C精華液的特別之處在於維他命C的濃度，市面上許多其他精華液的維他命C含量為15%，這不足以產生作用，或是高達22%，這可能會刺激皮膚而非帶來好處。Eclat的維他命C含量為20%，既有效又不致太刺激，適合敏感或脆弱的肌膚。

這款精華液有超過4萬名購物者給予4.3星評價。如果正在為因陽光、老化或粉刺所引起的黑斑奮戰，一些大加誇讚的使用者稱，它可有效淡化黑斑。

一位消費者分享說，她很高興Eclat精華液讓她額上的頑固黑斑明顯淡化了，她也很喜歡它擦在肌膚的感覺；保濕效果好，質地濃稠但不會有黏膩感。成分看起來很不錯，價格也沒得比了。

還有人注意到臉部肌膚變光滑了，她說，自從用了這款維他命C精華液，明顯感覺眼周與額頭的細紋減少了，臉頰也滋潤許多，不再那麼粗糙，「愛死這款產品了」。

亞馬遜 雅虎 熱浪

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