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這5種車款 貶值率驚人

編譯周靜芝 / 即時報導
現代（Hyundai） Genesis。路透
現代（Hyundai） Genesis。路透

若想尋找一輛能保值並在日後能以合理價格脫手的汽車，有些車款可能不符合這樣的條件；理財網站GO Banking Rates報導稱，以下是五款會迅速貶值的汽車，在購買前最好三思。

1. 現代 / Genesis

Genesis是款雙門轎跑車，屬於現代（Hyundai） 汽車旗下的豪車品牌，價位與Lexus和Acura相當。

值得注意的是消費網站Megazinos報導，現代Genesis的貶值速度頗快，第一年就會貶掉其售價的38%。建議購買二手車，因為很快就可撿到便宜。

2. 起亞 / Cadenza

起亞（Kia） Cadenza。美聯社
起亞（Kia） Cadenza。美聯社

起亞（Kia）投入巨資、耗時五年開發的Cadenza，是韓系豪車的代表之一。與Genesis類似，這款大型房車在第一年後會貶值38%，因此二手車是更佳的選擇。

3. 寶馬 / 7系列

寶馬（BMW） 7系列。路透
寶馬（BMW） 7系列。路透

頂級配備加上最先進的汽車技術，自然讓各款豪車身價不菲；但這也意味汽車製造商在不斷與自己競爭，寶馬（BMW）7系就是其中一例。

「美國新聞與世界報導」指出，新款車型配備令人眼花撩亂的科技與豪華的內裝，但高昂的價格及激烈的市場競爭，讓轉售行情迅速貶低。

隨著寶馬7系列的不斷改款、追求極致造車技術，其價值也備受挑戰。五年內，寶馬7系列的折舊率預估將超過50%。

4. 福特 / Expedition

福特（Ford） Expedition。路透
福特（Ford） Expedition。路透

這款大型車是福特（Ford）最暢銷的SUV之一，但它的價值也會在五年內迅速貶低。

「美國新聞與世界報導」稱，福特Expedition可能是家庭房車的好選擇，但它在保值方面就沒那麼出色了，五年內的平均貶值率為50.7%；消費者不妨將目光投向其他SUV，它們的貶值幅度會小些。

5. GMC / Yukon

同樣是大型SUV，GMC的Yukon是款可靠的汽車，是有孩子的忙碌父母夢寐以求的堅固耐用型家用車；遺憾的是， 此車非常耗油，第一年就眨值33%。

SUV 二手車 Hyundai

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