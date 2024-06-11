想省錢 4種家用品應在1元店買

一元店Dollar Tree。路透

通膨導致物價上漲的陰霾未除，消費者無不想方設法樽節開支，一元店Dollar Tree這類廉價商店內眾多物超所值的家用品成為聰明消費的好選擇。

理財網站GO Banking Rates報導，以下這四種家用品在Dollar Tree購買，能讓荷包省下不少錢。

1. 髮飾（如髮夾與髮帶）

在藥妝店與超市個別購買髮夾、髮帶、頭箍等裝髮飾小物，累積起來也不少錢；但在Dollar Tree，這些婦女、女孩都少不了的飾品每包僅1元，可以放心大肆採購。

一元店琳瑯滿目的金屬與塑膠髮夾、色彩繽紛的彈性髮帶以及設計時尚的頭箍與裝飾，讓消費者隨時都能添購更多髮飾，而不會有超支的壓力；若在其他地方，有些品牌商品每項可能都要花上5元或更多。

2. 美術與手工藝材料

Dollar Tree有一整排貨架的美術、手工藝與活動用品，適合大人、小孩前往挖寶。從基本的彩色美術紙與膠水筆，到壓克力顏料與紮染工具等更專業的商品，都有不小的折扣。

例如一套18色的水彩顏料僅售1元，在其他商店則要賣到5元或更高。轉印紙、黑板貼紙、彩色筆與馬克筆，每件僅0.5元；各種貼紙、色紙、模板、著色本、圖案貼紙等應有盡有，即使預算 有限也能享受創作的樂趣。

3. 烘焙用品與蛋糕裝飾品

生日派對不可少的蠟燭、彩色糖粒、食用色素與各種蛋糕裝飾品，Dollar Tree都提供了價格實惠的商品；一些相同品牌的小飾品、糖果珠、裝飾彩糖、食品增稠劑與山核桃 ，在超市可以賣上2至3倍的價格。

除了蛋糕裝飾品，一元店還提供超值的鋁製烤盤、擀麵杖、派盤、羊皮紙、食品包裝袋與兒童圍裙，可在廚房備上這些品質不錯的烘焙基本用具。

4. 清潔工具與用品

清潔工具與用品需不時替換與補充，像是海綿、刷子、超細纖維擦拭布與鋼絲球都是應放入Dollar Tree購物車的商品，而非在其他地方花更多錢。

一元店的知名品牌廚房紙巾、衛生紙、清潔劑與洗衣精等，每件僅售1至1.25 元。鋼絲刷、簸箕、浴室收納盒、拖把、水桶與掃帚等工具，都能保證在預算有限下讓家裡一塵不染。