鋒利如熱刀切奶油 Fiskars修枝剪4.3萬人愛用

Fiskars修枝剪（Fiskars Bypass Pruning Shears）。圖取自Amazon.com

經驗豐富的園藝達人，都知道擁有一套性能卓越的修枝剪（Pruning Shears）就能創造出神奇的庭園景觀。但對剛入門的新手，雅虎 生活網站撰稿人茱莉·唐（Julie Tong）表示，她發現有種工具可以將雜亂的叢林變成宜人桃花源：亞馬遜 網站熱銷的Fiskars修枝剪（Fiskars Bypass Pruning Shears）。 她說，這把修枝剪讓她愛不釋手，比其他的都好用，現在價格降到14元，正是入手的好機會。

茱莉·唐指出，這把修枝剪設計符合人體工學，手柄防滑，全鋼刀刃上有防鏽塗層。由於握柄柔軟防滑，刀刃的塗層降低摩擦力，因此可輕鬆地滑過樹枝，且不易生鏽。園藝高手形容它就像用「熱刀切奶油」般鋒利，這讓它用起來十分順手，即使手因為關節 炎或握力減弱而無法像過去那樣靈活。

可自動清理樹汁的凹槽設計，有助於防止刀刃黏上樹汁或碎屑，這對經驗豐富的園藝專家來說是另一賣點。茱莉·唐說，許多人和她一樣，特別欣賞這把修枝剪附有可輕易開闔的鎖扣，不用時將它扣上更安全。

這款在同類商品中銷售排名第一的修枝剪，獲得超過4.7萬人給予4.7星好評，可見它確實有獨到之處。

一位購物者高興地分享說，她患有惱人的關節炎，無法使用較大的剪枝工具，但有了Fiskars，只要喀嚓、喀嚓幾下就解決了，多數時候還能剪些較粗的植物；她今天又訂購了一把，「是的，它就是這麼棒」。

另一位給予5星評價的粉絲說，她的舊修枝剪壞了，一直在找尋一把更好的。 她表示，Fiskars讓她有大大升級的體驗，用起來毫不費力，讓剪枝工作變得輕鬆許多；且用起來更順手，減少了手部疲勞。她說，這把修枝剪做工精良，希望能經久耐用。