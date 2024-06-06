退休收入有限但需開車？4車款適合你

速霸陸（Subaru）Legacy。美聯社

汽車是退休 生活中不可少的交通工具，相對地開支也不少，因此需審慎選擇。理財網站Go Banking Rates指出，雖然能否負擔是首要考量，但只注重價格而忽視可靠性與安全等因素，或許會在日後帶來麻煩；在收入有限下，若要應付突如其來的維修費用，甚至更糟的是個人需就醫的傷害，都會讓人難以承受。

為協助退休人士做出正確選擇，以下是專家推薦的四款新車與二手車 ，它們對僅靠社安金生活者既實惠又可靠。

1. 速霸陸（Subaru）Legacy

Legacy是款中型轎車，2024年新車的建議售價為2萬4895元起。速霸陸最著名的就是將全輪驅動作為標配，Legacy還配備許多出色的安全功能，如自動緊急煞車與車道保持輔助系統；此外，內部空間也出乎意料地寬敞，是經常需要載客車主的首選。

財經網站Touchdown Money創辦人利伯曼（Scott Lieberman）表示，他母親已退休，靠固定收入生活，她非常喜歡駕駛她的速霸陸Legacy，她最中意標配的全輪驅動系統，因為她居住的地區冬天潮濕多雪。

本田(Honda) Civic。美聯社

Civic一直被權威汽車評鑑「凱利藍皮書」（Kelley Blue Book）評為頂級小型轎車之一，即使是新改款的Civic價格也相當親民，而買二手車會讓錢花得更值。Civic是款沒啥可挑剔的汽車：空間大、油耗低，甚至能享受駕馭的快感。

汽車維修廠JB Motor Works老闆林約翰（John Lin，音譯）強力推薦2016或2017的本田Civic。他說，這些車被評為可靠性較高、油耗表現出色，且本就不貴的新車價格更隨時間而走低，二手車平均價在1萬至1.4萬元間，依哩程數與車況而定。

3. 凌志（Lexus）ES二手車

若願在車型年份上追溯到更早期，可以不到1.5萬元的價格買到一輛寬敞舒適的凌志豪華座車；此外，它用的是普通87號汽油，因此不需加更貴的等級。

林約翰特別推薦2012款車型，在性能與舒適度上表現優異；此外，這些車都是多年前的產品，已過了大幅折舊的時間，是兼具經濟與豪華的雙贏選擇。

4. 豐田（Toyota）Corolla

Corolla和Civic常被視為同等級的車款，雖然卡羅拉的評價並不高，但其2024 新車的建議零售價比Civic低近2000元，因此如果想買新車，卡羅拉是更實惠的選擇。