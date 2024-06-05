熱狗、沙拉、飲料…8人份沃爾瑪夏日野餐包50元買得到

沃爾瑪推出了夏日野餐包，至少可供8人享用，每人花費僅約6元，一鍵下單即可選擇取貨或送貨。美聯社

沃爾瑪 推出了夏日野餐包，至少可供8人享用，每人花費僅約6元，一鍵下單即可選擇取貨或送貨。

美食網站Food & Wine報導稱，與其說這是跟進Aldi或Target 正推出的夏季促銷活動，不如說是提供顧客更便利的服務。沃爾瑪的商品價格已算低，這個夏日野餐包的一鍵下單功能屬加值服務，對精疲力盡的派對主人來說大為省事。

購物清單包括15種建議商品，有熱狗、麵包、馬鈴薯沙拉、玉米棒、冰棒、洋芋片、茄汁焗豆、調味品、巧克力脆片餅乾與多種飲料。每種食品都可以調整數量，以滿足8人（或任何人數）的需要。如果已有調味品，也可將它從清單中去除，改為更多的餅乾或飲料。每次調整，小計都會自動更新；一旦清單上該有的都有了，就可點擊「全部放入購物車」。 (如果缺貨，也會事先標註）。

要注意的是，這款夏日野餐包雖可滿足基本需求，但並不包括派對所需要的一切；此外，它將熱狗列為唯一的蛋白質，所以無法替換。消費者可針對清單上的任何商品，選擇刪除或增加數量，但無法添加未列入其中者；因此，如果想要漢堡，就必須另外單點，再加到購物車。任何素食替代品亦如此，可為吃素的客人提供一盤比樂事洋芋片、巧克力脆片餅乾更豐盛的食物。

此外，夏日野餐包不包括任何非食品類的配備，如盤子、紙巾與餐具等。不過，沃爾瑪網站上的一站式購物清單並非只有夏日野餐包；Grill, Chill, Enjoy烤肉包便包括鋁箔烤盤、塑膠杯、一次性桌布，甚至還有個Igloo保冷箱與玻璃飲料桶。烤肉包起價為90.55元，但如果手邊已有其中較高價的商品，也可將它刪除。