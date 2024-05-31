出門帶藥不佔空間 迷你藥盒1.3萬人說讚

摺疊式FYY日常藥丸收納盒。圖取自Amazon.com

夏天到來，不少人都開始計畫旅行；而說到旅行，就少不了要來談一下打包技巧，而對於出門在外少不了藥物的人來說，一款好的藥盒，就真的格外重要。

當然，你可以選擇把所有藥物連盒帶瓶整個丟進行李箱哩，但當你需要節省空間，並讓藥物井井有條，那根據成千上萬名亞馬遜 的消費者，選擇款美麗的摺疊式FYY日常藥丸收納盒，就會是你的最佳選擇。

就連在TikTok 上都有不少人，對其巧妙的設計和時尚的美感讚歎不已，而這款藥盒的價格，很非常合理，只要7元就可以帶回家。

FYY日常藥丸收納盒不僅可以輕鬆快速關閉，防止藥物掉出來，其內部還有巧妙的小磁鐵設計，確保所有物品都固定得好好的。採用高品質的食品級 PP 材料製成，這款藥盒大小只有約一包口香糖的大小，約3.8英寸乘2.7英寸，可以讓你輕鬆放入任何包中，並有10多種顏色供你挑選。

打開後，裡面共有七個隔間，其中較寬暢的隔間，可用於放置較大顆的藥物，你也可以按日期或類型來整理你的藥物。蓋子則是透明的，讓你可以輕鬆看到每個隔間的內容物。

FYY日常藥丸收納盒在亞馬遜上，收到近1萬3千條4.7星的高評價。

一位熱情的消費者表示：「袖珍且實用，非常適合旅行。能保持緊密關閉狀態，不會自行打開。我喜歡他能折疊起來的樣子，就算你將他放在桌上，或必須在公共場合打開行李時，也不會讓人看到內容物。且它設計很時尚，是拿來送給要出遊的人的最佳禮物。」

另一名滿意顧客說：「我先是為了一場旅遊買了這藥盒來收納我的藥品，現在我要在買一個來日常使用。你可以跟其他醜陋的每周試藥盒說再見。外觀很可愛且很實用，我喜歡它的磁性吸扣設計，確保行在進間不會自行打開，但同時在需要時也能輕鬆打開。」