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八旬家政女王肌膚明亮 她用這產品3.6萬人也愛

編譯周靜芝 / 即時報導
巴黎萊雅（L'Oreal Paris）的亮光膏（True Match Lumi Glotion）。圖取自Amazon.com
巴黎萊雅（L'Oreal Paris）的亮光膏（True Match Lumi Glotion）。圖取自Amazon.com

「家政女王」瑪莎·史都華（Martha Stewart）在廚房與花園打造出個人的事業版圖，這位女王的凍齡外貌同樣讓人稱羨。若曾在社群媒體Instagram上看過史都華未用濾鏡的自拍照，可能會好奇她做了什麼讓時間停格？雅虎生活網站報導，82歲的史都華使用的「秘密武器」之一，便是巴黎萊雅（L'Oreal Paris）的亮光膏（True Match Lumi Glotion）；這款在亞馬遜熱銷的商品為史都華帶來了健康透亮的膚色，且售價僅14元。

史都華在網路上公布了14種她背書的美妝產品，巴黎萊雅的這款亮光膏名列第一。合作多年的化妝師托伊（Daisy Toye）表示，她會在為史都華抹上防曬霜後，再用這款亮光膏增加肌膚的透明感，為接下來的彩妝打造光滑的「畫布」。這款可當底妝的產品富含甘油與乳木果油，達到為肌膚補水保濕的功效，同時增加自然光澤。

巴黎萊雅亮光膏單獨使用時，可營造出自然、光采動人的膚色；如果喜歡有遮瑕的效果，它也能當粉底液使用。此外，還可將它抹在特定部位，用來修飾臉部線條。從淺粉到深褐，共有五種色調可供選擇，且能塗抹在身體其他部位。

史都華並不是唯一喜愛這款亮光膏的人，超過3.6萬名亞馬遜購物者給予它4.6顆星好評。一位消費者欣喜地表示，她使用這款產品七個月了，幾乎每周都有人誇讚她的皮膚怎麼看起來這麼有光澤。 她說，她會用這款產品塗抹全臉，再配上遮瑕度較好的粉底；她的膚色從未感覺如此健康，這款產品真是超值。

另一位60 歲的粉絲分享說，她在擦粉底液前使用這款亮光膏，它讓她的膚色自然透亮；她搭配粉底液，擦在顴骨、眉心等臉部突出部位，效果都非常好。

還有一些人在看到史都華的推薦後也嘗試了這款亮光膏。一位給予5星評價者表示，她聽說這是瑪莎的低成本美容秘訣之一，先前她一直在尋找一款能讓肌膚透亮又平價的產品，而這款亮光膏全都符合要求。她說，它質地輕盈，沒有香味，可持續一整天，與普通粉底一起使用，讓臉部散發出自然光彩。

亞馬遜 社群媒體 雅虎

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