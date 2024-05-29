梅西百貨開放網路和手機嬰兒用品預購登記

企圖求新求變以招徠顧客的梅西百貨（Macy's）推出了嬰兒用品網路與手機預購登記。路透

企圖求新求變以招徠顧客的梅西百貨 （Macy's ）推出了嬰兒用品網路與手機預購登記；此一全新服務可為準父母提供無縫接軌及輕鬆的購物體驗，為迎接小寶寶的到來做好準備。

梅西百貨主管柯恩（Dana Avidan Cohn）接受「早安美國」（GMA）採訪時，說明這項措施的獨特之處。她說，這項預購登記挑選了系列基本嬰兒用品與獨家品牌，確保新手父母能買到符合需求的優質商品。

梅西百貨嬰兒用品預購的亮點之一是為登記者提供10%的折扣。此一特別優惠不僅能幫準父母省下不少費用，還增加更多樂趣；登記的用戶將可獲得一份歡迎新生兒的禮盒，裡面裝滿給媽咪與寶寶的驚喜。

無論是First Impressions的可愛嬰兒服裝、Graco與Baby Jogger等品牌的時尚嬰兒用品，還是迷人的嬰兒房裝飾，梅西百貨的嬰兒用品預購登記，都將是準父母迎接寶寶到來的一站式購物地點。

從實用的必需品到時尚的必備品，預購登記服務都可滿足新手父母的不同需求與喜好。以下是「早安美國」推薦的幾項最佳選擇。

· 第一印象（First Impressions）8英吋絨毛大象：售價20元

這款柔軟的大象絨毛玩具是送給寶寶的貼心禮物，也是送給親友禮物的完美商品。

· 卡文克萊（Calvin Klein）有機棉短袖連身衣：5件組售價18元

這款一套五件的有機棉連身衣是家有新生兒的父母，第一年必備的用品。

· Baby Jogger超輕便City Tour 2嬰兒車：售價260元

這款超輕、小巧的嬰兒車方便帶寶寶出門，也是預購清單上不可少的選項。