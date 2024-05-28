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原本價值1.3億 三年後福和市最高樓只賣1200萬

編譯尤寶琪／即時報導
德州福和市(Fort Worth)市區。Photo by Fallon Michael on Unsplash
德州福和市(Fort Worth)市區。Photo by Fallon Michael on Unsplash

德州福和市(Fort Worth)最高的建築物伯內特廣場(Burnett Plaza)，跳樓大拍賣賤價售出；伯內特廣場在三年前先是以1.375億元價格售出後，7日於塔蘭特縣(Tarrant County)舉行的拍賣會上，由德州Pinnacle Bank以1230萬元的價格，買回這座40層樓高的建築物。

根據公開記錄，Pinnacle聲稱該大樓的前業主，也就是總部位於紐約的Opal Holdings LLC子公司Burnett Cherry Street LLC，未能支付在2021年購買該大樓時所申請的1300萬元貸款。

有鑑於全美各地辦公大樓仍多數閒置，或以極低價格等待出售中，伯內特廣場賤價出售，可以說是凸顯了美國的商業房地產成定時炸彈的最新情況。

根據伯內特廣場官網，這座建於1983年、坐落在雪莉街(Cherry Street)801號，且鄰近一座城市公園的龐大建築物，是最大的商業辦公室和零售空間，面積超過100萬平方英尺，高567英尺。

根據達拉斯商業日報（Dallas Business Journal）報導，該綜合建築物近期才獲Tarrant Appraisal District評估價值為1.045億元。

根據達拉斯商業日報報導，承包商指控現場有未付款的翻修工程，因此對Opal Holdings LLC提交了10份總金額超過160萬元的房地產留置權(Mechanic's Lien)。文件顯示，其中一份是由Tyrant Construction Services所提交，總額約為100萬美元，用於19樓浴室和兩間套房的翻修。

Opal則是在4月2日控告Pinnacle，聲稱該銀行迫使其子公司違約。根據該網站，德州Pinnacle Bank為家族所有，在德州擁有29個分行，並在其他八個州設有167間分行，並是由自1999年上任，就負責管理該營行的特許總裁科爾布(Ronny Korb)營運。

根據 The Real Deal 報導，伯內特廣場在上一季的空置率為22%，而福和市中心地區的建築物空置率則僅為 11.5%。

德州 房地產 拍賣

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