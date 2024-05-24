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獨樹一格的拼花被曾是黑奴血淚 如今成為搶手商品

編譯尤寶琪／即時報導
拼花被。Photo by Raúl Cacho Oses on Unsplash
拼花被。Photo by Raúl Cacho Oses on Unsplash

Gee's Bend被褥萬花筒般的色彩和大膽的幾何圖案，在過去20年吸引的大眾的目光與想像；Gee's Bend被褥是來自阿拉巴馬州農村非裔奴隸直系後代，在面臨壓迫、地理隔離和嚴格的物質限制下，創作出來的絎縫被（quilts，又稱拼花被）。

但在今年，他們的即興創作卻面臨了一個非常現代化的問題，那就是當獨特文化傳統碰上美國企業時，會發生什麼事？

零售商巨頭目標(Target)百貨店為今年的「非裔歷史月」(Black History Month)，推出根據絎縫者設計的限量版系列。而事實也證明，消費者非常喜歡，目標百貨全國商店的拼布風毛衣、水瓶和人造絎縫毯全都銷售一空。

藝術家兼學者普拉默(Sharbreon Plummer)指出：「我們的被子其實正在復興中。它們非常受歡迎，而目標百貨很清楚這一點。它們一推出就大受歡迎。」有不少Z世代和千禧世代，都有意識的選擇購買Gee's Bend絎縫被設計產品或自己動手製作，將這設計融入「田園風格」(cottagecore)、烤麵包和DIY手鍊等東西中；可是這兩者都與當下的快時尚現實格格不入。

目標百貨的設計，是受到五位Gee's Bend絎縫師的啟發，但這五位絎縫師僅從這大受歡迎的系列中獲得有限經濟利益，只收到一筆統一報酬，而不是根據目標百貨的銷售額比率獲得費用。目標百貨發言人拒絕透露該系列的銷售數據，但證實許多商店都銷售一空。

1960年代藝術家團體Freedom Quilting Bee公平的向Gee's Bend絎縫師支付報酬，讓這些絎縫師有薪水可拿且享有社安福利的薪酬結構，而與目標百貨公司的一次性合作，就只有來自兩個家庭的五名絎縫師受益。

目標百貨 非裔 阿拉巴馬州

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