保護地板免刮損 1.25元桌椅腳墊2.7萬人喊讚

Ruby Sliders桌椅腳墊保護套。圖取自Amazon.com

家有實木地板，不免會擔心被刮痕與磨損「毀容」；雅虎 （Yahoo）生活網站報導，無論是要搬入新家，或是已有多年保養木地板經驗，現在都是該把舊式家具腳墊扔進垃圾桶的時候。亞馬遜 （Amazon ）網站購物者發現一個更好的解決方案：As Seen On TV Ruby Sliders桌椅腳墊保護套，現在8個裝特價僅10元（每個1.25元）。

家具腳墊的主要功能是為了保護實木地板，這款保護套就像是為沙發、椅子或電視櫃套上拖鞋一般；矽膠材質可完整包覆桌椅腳，底部還有防滑軟墊。最大的特點是，它能與家具緊密貼合，不但在移動時渾然一體，同時也保護了地板。

對有些人來說，椅子在地板拖動時發出的聲音，就像用指甲刮黑板一樣刺耳；這款桌椅腳墊不僅能保護地板，還可以消除惱人的噪音。儘管搬動家具難免會刮傷地板，但有時地板本身就是問題所在，導致在清潔、搬家或重新裝潢時難以移動家具；或許正如商品名Ruby Sliders所稱，「滑動」（Slide）不失為解決之道。

亞馬遜的消費者對這款能解決問題的家居小物百用不厭，目前累計已獲得超過2.7萬個4.2星評價，不過每個人喜愛它的原因不盡相同。

一位滿意的顧客分享說，安裝非常簡便，不需要任何工具，它消除了某些塑膠腳墊對木地板造成的刮痕，椅子現在可平穩地滑動了。她說，唯一的小問題是，原本透明的材質，在使用一段時間後會略為泛黃；不過，與它提供的保護相比，這個小問題顯然微不足道。

擔心它們是否耐用？另一位給予5星評價者表示，它們比看上去更結實。她說，這款高品質護套，始終保持完好狀態；椅子滑進滑出時，也不會產生碎屑。

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