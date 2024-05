保護地板免刮損 1.25元桌椅腳墊2.7萬人喊讚

Ruby Sliders桌椅腳墊保護套。圖取自Amazon.com

家有實木地板,不免會擔心被刮痕與磨損「毀容」;雅虎 (Yahoo)生活網站報導,無論是要搬入新家,或是已有多年保養木地板經驗,現在都是該把舊式家具腳墊扔進垃圾桶的時候。亞馬遜 (Amazon )網站購物者發現一個更好的解決方案:As Seen On TV Ruby Sliders桌椅腳墊保護套,現在8個裝特價僅10元(每個1.25元)。

家具腳墊的主要功能是為了保護實木地板,這款保護套就像是為沙發、椅子或電視櫃套上拖鞋一般;矽膠材質可完整包覆桌椅腳,底部還有防滑軟墊。最大的特點是,它能與家具緊密貼合,不但在移動時渾然一體,同時也保護了地板。

對有些人來說,椅子在地板拖動時發出的聲音,就像用指甲刮黑板一樣刺耳;這款桌椅腳墊不僅能保護地板,還可以消除惱人的噪音。儘管搬動家具難免會刮傷地板,但有時地板本身就是問題所在,導致在清潔、搬家或重新裝潢時難以移動家具;或許正如商品名Ruby Sliders所稱,「滑動」(Slide)不失為解決之道。

亞馬遜的消費者對這款能解決問題的家居小物百用不厭,目前累計已獲得超過2.7萬個4.2星評價,不過每個人喜愛它的原因不盡相同。

一位滿意的顧客分享說,安裝非常簡便,不需要任何工具,它消除了某些塑膠腳墊對木地板造成的刮痕,椅子現在可平穩地滑動了。她說,唯一的小問題是,原本透明的材質,在使用一段時間後會略為泛黃;不過,與它提供的保護相比,這個小問題顯然微不足道。

擔心它們是否耐用?另一位給予5星評價者表示,它們比看上去更結實。她說,這款高品質護套,始終保持完好狀態;椅子滑進滑出時,也不會產生碎屑。

