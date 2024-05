護士大力推薦 懶人鞋2.2萬人愛

Akk記憶泡綿步行鞋(Memory Foam Walking Shoes)。圖取自Amazon.com

天氣漸暖,讓人迫不及待地想邁開雙腳、活動身體,那麼是時候讓走路穿的鞋升級了。雅虎生活(Yahoo Life)網站報導,亞馬遜 (Amazon)購物者發現一款值得推薦的運動鞋:Akk記憶泡綿步行鞋(Memory Foam Walking Shoes),有超過2.2萬人給予4.2星評價。這款鞋有20多種顏色可供選擇,不難找到自己的最愛;現在約花46元(依顏色、男女款有不同價格,以網站標示為準),便可擁有一雙舒適、被足部專家認可的步行鞋。

紐約市 特殊外科醫院Joe DiMaggio腳跟痛中心主任波西塔諾(Rock G. Positano) 表示,一雙好鞋之所以讓人備感神奇,是因為它們具有適應性,幾乎可以讓腳與腳踝在負重允許下往任何方向伸展。

但Akk步行鞋並非僅運動時可穿,柔軟舒適的鞋面,讓它在外出辦事、庭院勞動等任何場合都遊刃有餘。專業人士指出,支撐力永遠是好鞋的重要關鍵;而這款鞋能獲得護士眾口交讚,在於鞋墊始終保持適當充氣狀態。

一位愛上這雙「懶人鞋」的粉絲表示,它穿脫方便,讓從事護理工作的她,每天走動12個多小時,感覺仍像走在雲端 。她剛訂購了第三雙,同一雙鞋她已穿了一年多,看來仍像完好無損。她說,它們的透氣性極佳,襪子再也不會潮濕地黏在腳上了。

另一位消費者說,她買這雙鞋是為了工作,因為她是護士,整天要走來走去。 這款步行鞋柔軟、舒適又美觀,經常被人誇讚。她開心地說,自從穿上它,腳再也沒有痛過了。

