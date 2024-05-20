護士大力推薦 懶人鞋2.2萬人愛

Akk記憶泡綿步行鞋（Memory Foam Walking Shoes）。圖取自Amazon.com

天氣漸暖，讓人迫不及待地想邁開雙腳、活動身體，那麼是時候讓走路穿的鞋升級了。雅虎生活（Yahoo Life）網站報導，亞馬遜 （Amazon）購物者發現一款值得推薦的運動鞋：Akk記憶泡綿步行鞋（Memory Foam Walking Shoes），有超過2.2萬人給予4.2星評價。這款鞋有20多種顏色可供選擇，不難找到自己的最愛；現在約花46元（依顏色、男女款有不同價格，以網站標示為準），便可擁有一雙舒適、被足部專家認可的步行鞋。

紐約市 特殊外科醫院Joe DiMaggio腳跟痛中心主任波西塔諾（Rock G. Positano） 表示，一雙好鞋之所以讓人備感神奇，是因為它們具有適應性，幾乎可以讓腳與腳踝在負重允許下往任何方向伸展。

但Akk步行鞋並非僅運動時可穿，柔軟舒適的鞋面，讓它在外出辦事、庭院勞動等任何場合都遊刃有餘。專業人士指出，支撐力永遠是好鞋的重要關鍵；而這款鞋能獲得護士眾口交讚，在於鞋墊始終保持適當充氣狀態。

一位愛上這雙「懶人鞋」的粉絲表示，它穿脫方便，讓從事護理工作的她，每天走動12個多小時，感覺仍像走在雲端 。她剛訂購了第三雙，同一雙鞋她已穿了一年多，看來仍像完好無損。她說，它們的透氣性極佳，襪子再也不會潮濕地黏在腳上了。

另一位消費者說，她買這雙鞋是為了工作，因為她是護士，整天要走來走去。 這款步行鞋柔軟、舒適又美觀，經常被人誇讚。她開心地說，自從穿上它，腳再也沒有痛過了。

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