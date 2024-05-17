年度大血拼 2024亞馬遜會員購物日7月登場

亞馬遜會員購物日（Prime Day）將於7月登場。美聯社

今年還沒有好好血拚的消費者注意了，年度最盛大購物活動之一：亞馬遜 會員購物日（Prime Day）將於7月登場。

「早安美國」（GMA）報導，美國零售業 龍頭日前宣布其年度活動將回歸，並預告這次活動將更大、更吸引人、有更多省錢商品。

亞馬遜全球執行長赫林頓（Doug Herrington）在社群媒體 Instagram發文，標題寫道「很興奮分享Prime Day將於7月回歸」。他說，這是亞馬遜第10次舉辦Prime Day，他很高興全球的Prime會員能在這個夏天發現一些最棒的優惠。更多詳情將在未來幾個月內公布。

消費者或許記憶猶新，去年的活動包括知名美妝品牌蘭蔻（Lancôme）和卡詩（Kérastase）等祭出的超低折扣商品，以及亞馬遜獨家擁有、其餘地方都找不到的優惠。

「早安美國」指出，往年亞馬遜的電子產品包括Echo智慧音箱、Fire TV Stick電視棒與Kindle電子書等裝置都會打折，這也是消費者可以更低價格搶購一直期待擁有的科技產品好時機。

促銷期間，將有多種折扣可碰運氣。專門尋找超省錢商品者，一定要留意亞馬遜推出的「限時特賣」（Flash Deals）或「限時閃購」（Lightning Deals），這些超級優惠都有時效性；雖然有些商品全天都有折扣，但「限時閃購」的時間將取決於商品的庫存。

Prime Day僅對亞馬遜Prime會員開放，如果不是會員，亞馬遜為希望參加Prime Day的購物者提供了30天的免費試用期；若想充分參與這次促銷活動者，註冊會員或許是最好的辦法。對於經常在網路購物、又想節省荷包的人，會員費為每月14.99元或一年139元，學生可享每月7.49元的半價優惠。