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1元酒50分雞趐 這家連鎖餐廳便宜促銷還賺錢

道瓊早盤站上4萬點 史上頭一遭

3500萬豪宅賣不出去 乾脆送人

編譯周靜芝 / 即時報導
職業美足「華盛頓司令隊」（Washington Commanders）前老闆斯奈德（Dan Snyder，左）與妻子譚雅（Tanya，右）。美聯社
職業美足「華盛頓司令隊」（Washington Commanders）前老闆斯奈德（Dan Snyder，左）與妻子譚雅（Tanya，右）。美聯社

職業美足「華盛頓司令隊」（Washington Commanders）前老闆斯奈德（Dan Snyder）多年來一直悄悄為他位於馬里蘭州波多馬克的住宅尋覓買家。該棟豪宅2023年2月以4900萬元掛牌出售，數月後降價至3490萬元；今年3月，突然從市場撤下。華爾街日報（WSJ）報導，斯奈德因一直未找到買家，他與妻子譚雅（Tanya）已將房子捐贈給慈善機構。

這是美國防癌協會（American Cancer Society, ACS）成立110多年來收到的最大一筆禮物，財務長瑞辛（Kael Reicin）表示，該會正將這筆房產重新掛牌，售價與斯奈德夫婦上次開出的價格相同，仍是3490萬元。

稅務與慈善專家指出，這位前NFL球隊老闆的贈與是慈善捐贈中較不尋常的例子，格外引人矚目；富豪屋主在過世後將藝術品或不動產留給慈善機構、基金會或大學，或將交易的部分收益捐出的做法較為常見，但在世的富豪直接將獨棟房產作為捐贈則為數較少。

捐獻房屋而非捐出售屋所得，可以帶來可觀的抵稅優惠。安永會計師事務所（Ernst & Young）合夥人柯克（David H. Kirk）表示，若屋主在捐贈前已持有房產一年以上，可在轉讓後從應稅收入中扣除房產的公平市價。雖然房產捐贈的抵稅額度不能超過納稅人調整後總收入（adjusted gross income, AGI）的30%，但未使用的額度可保留五年。

斯奈德夫婦在捐屋之前，多年來一直試圖出售這棟依傍波多馬克河、佔地超過 13.5英畝的莊園，3萬平方英尺的石灰岩主屋，被稱可媲美18世紀的法國城堡。據防癌協會委託的經紀人珀爾曼（Cara Pearlman）表示，該棟別墅前有條半英里長林蔭車道，建材主要為大理石、桃花心木、精細的裝飾板條與進口石材；規畫有兩個日光浴室、一個挑高雙層樓的大客廳、正式餐廳、酒窖、圖書館以及餐廳級廚房，適合舉辦各種宴會活動。斯奈德是從約旦國王胡笙（Hussein）與王后努爾（Noor）手中買下這塊地，並於2004年左右完成建造豪宅，還從法國運來石灰岩裝飾外牆。

珀爾曼指出，斯奈德的莊園完全是為一個擁有大量員工的家庭所量身打造的，這樣的家庭是不會有人親自下廚的。她說，不可否認，投資在這棟房子上的資金可能達到4900萬元，但這並不一定能讓它在市場上賣出這個價格；畢竟在華府，握有近5000萬元的人並不多。

華爾街 投資 華府

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他靠這個策略 每周有1.1萬元被動收入

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