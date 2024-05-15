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七旬女性也讚皺紋消失 巴黎萊雅眼霜兩萬人愛

編譯周靜芝 / 即時報導
巴黎萊雅（L'Oréal Paris）的眼霜Dermo Expertise Eye Defense Eye Cream。圖取自Amazon.com
巴黎萊雅（L'Oréal Paris）的眼霜Dermo Expertise Eye Defense Eye Cream。圖取自Amazon.com

關於肌膚保養的老生常談，總是不斷重複這樣的話：多睡覺、多喝水，就能消除細紋與黑眼圈；但對多數人來說並不夠。時尚消費網站In Style報導，皺紋、眼袋與黑斑並不僅是水份不足與睡眠不佳所造成的；幸運的是，眼霜有可能解決這些問題。

In Style指出，巴黎萊雅（L'Oréal Paris）的眼霜Dermo Expertise Eye Defense Eye Cream，富含眼部肌膚所需成分，包括能增強保濕效果的玻尿酸與甘油，以及可減輕眼部浮腫的咖啡因。這款眼霜的配方為不油膩的保濕凝膠，一位使用者表示，它的質地輕盈，肌膚很容易吸收；這也是這款眼霜在亞馬遜網站獲得1萬9000多個4.3星好評的原因之一。

一些粉絲稱讚說，這款眼霜能在幾分鐘內深入肌膚，讓眼睛四周觸感柔軟水嫩，黑眼圈也不那麼明顯了。一名消費者興奮地說，它太神奇了；另一人認為它簡直是「聖杯級」產品。 他們異口同聲地表示，Dermo Expertise眼霜讓黑斑變得不那麼明顯，且讓肌膚緊緻豐盈，有助改善凹陷、下垂等缺點；此外，還大幅減少了細紋，讓惱人的臉部紋路不再那麼明顯。

不過，發現眼周細紋消失的不只是這些消費者，一名70歲的女性表示，該產品號稱能讓皺紋消失，結果它真的做到了；另一位顧客說，她的細紋在一周後消失了。還有粉絲指出，這款眼霜彷彿擁有「魔力」，她在30歲左右出現的魚尾紋，兩周內就不見了。

In Style稱，如果多喝水、多睡覺還不能解決眼部肌膚的問題，不妨趁亞馬遜現在特價12元時，買一瓶巴黎萊雅Dermo Expertise眼霜來試用看看吧。

亞馬遜 咖啡

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