具全球影響力的奢華殿堂 這家五代經營的百貨公司你可能沒聽過

紐約長島曼哈西特（Manhasset）的精品百貨公司赫許雷佛斯（Hirshleifers）。圖取自Americana Manhasset網站

華爾街 日報（WSJ）報導，儘管69歲的律師卡琳·赫許雷佛斯（Caryn Hirshleifers）原本並不打算進入家族企業，但她現在卻自豪地與兩個姊妹、73歲的雪莉（Shelley）與65歲的蘿瑞（Lori Hirshleifer Sills）共同擁有位於紐約長島 曼哈西特（Manhasset）的精品百貨公司赫許雷佛斯（Hirshleifers）。

蘿瑞的丈夫大衛、兒子羅伯（David & Rob Sills）、雪莉的孩子安德魯、瑪西（Andrew & Marci Hirshleifer Penn），以及卡琳的女兒珍、亞曼達（Jenn & Amanda Goldman）也都在這裡工作。

赫許雷佛斯家族在Prada、LV等精品店林立的長島高級購物中心內打造了這座奢華殿堂。身為美國僅存幾家大型百貨公司之一，Hirshleifers的年營業額約1億元，面積2.5萬平方英尺，其中包括知名建築師馬里諾（Peter Marino）設計的香奈兒（Chanel）店中店，以及The Row、Khaite、Brunello Cucinelli、Loewe、Saint Laurent與Rimowa 等高端品牌，擁有女星葛妮絲·派特洛（Gwyneth Paltrow）等忠實A咖客戶，以及社群媒體 的龐大聲量；雖然在全球時尚圈具有一定影響力，但仍堅守家族式經營。

精品零售業競爭版圖的日益縮減，為這家小而靈活的百貨公司帶來機會。疫情期間，赫許雷佛斯發現顧客比以往更喜愛遠距購買奢侈品；解封之後，他們到店內消費的熱度依然未減。加上自家時尚達人蘿瑞與瑪西在社群媒體的圈粉能力，近年來，赫許雷佛斯的生意蒸蒸日上。蘿瑞與瑪西的IG與抖音（TikTok）帳號充滿對極致奢華的禮讚，一些金飾與限量香奈兒包的貼文都獲得數百萬網友按讚。

赫許雷佛斯家族企業的故事源於她們的曾祖父雅各（Jacob），1897年，雅各為躲避對猶太人的迫害，從奧匈帝國移民至布魯克林。雅各是名皮草商，1905 年，他在現在稱為綠點（Greenpoint）的曼哈頓大道（Manhattan Avenue）開了第一家赫許雷佛斯。

雅各的兒子赫曼（Herman）一直經營著這家店，直到1960年去世，之後由兒子保羅（Paul）接手。保羅常身穿亞曼尼（Armani）西裝、繫著愛馬仕（Hermès）領帶，他獨到的眼光為赫許雷佛斯帝國奠下良好根基。他一手策畫了皇后區森林小丘（Forest Hills）的成衣店，及1965年在曼哈西特開設的赫許雷佛斯百貨；森林小丘的店，至1990年才結束營業。