我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

佛州巴士嚴重車禍翻覆 8死8重傷

華郵：數百萬人直到失去白卡 才知自己竟有資格

具全球影響力的奢華殿堂 這家五代經營的百貨公司你可能沒聽過

編譯周靜芝 / 即時報導
紐約長島曼哈西特（Manhasset）的精品百貨公司赫許雷佛斯（Hirshleifers）。圖取自Americana Manhasset網站
紐約長島曼哈西特（Manhasset）的精品百貨公司赫許雷佛斯（Hirshleifers）。圖取自Americana Manhasset網站

華爾街日報（WSJ）報導，儘管69歲的律師卡琳·赫許雷佛斯（Caryn Hirshleifers）原本並不打算進入家族企業，但她現在卻自豪地與兩個姊妹、73歲的雪莉（Shelley）與65歲的蘿瑞（Lori Hirshleifer Sills）共同擁有位於紐約長島曼哈西特（Manhasset）的精品百貨公司赫許雷佛斯（Hirshleifers）。

蘿瑞的丈夫大衛、兒子羅伯（David & Rob Sills）、雪莉的孩子安德魯、瑪西（Andrew & Marci Hirshleifer Penn），以及卡琳的女兒珍、亞曼達（Jenn & Amanda Goldman）也都在這裡工作。

赫許雷佛斯家族在Prada、LV等精品店林立的長島高級購物中心內打造了這座奢華殿堂。身為美國僅存幾家大型百貨公司之一，Hirshleifers的年營業額約1億元，面積2.5萬平方英尺，其中包括知名建築師馬里諾（Peter Marino）設計的香奈兒（Chanel）店中店，以及The Row、Khaite、Brunello Cucinelli、Loewe、Saint Laurent與Rimowa 等高端品牌，擁有女星葛妮絲·派特洛（Gwyneth Paltrow）等忠實A咖客戶，以及社群媒體的龐大聲量；雖然在全球時尚圈具有一定影響力，但仍堅守家族式經營。

精品零售業競爭版圖的日益縮減，為這家小而靈活的百貨公司帶來機會。疫情期間，赫許雷佛斯發現顧客比以往更喜愛遠距購買奢侈品；解封之後，他們到店內消費的熱度依然未減。加上自家時尚達人蘿瑞與瑪西在社群媒體的圈粉能力，近年來，赫許雷佛斯的生意蒸蒸日上。蘿瑞與瑪西的IG與抖音（TikTok）帳號充滿對極致奢華的禮讚，一些金飾與限量香奈兒包的貼文都獲得數百萬網友按讚。

赫許雷佛斯家族企業的故事源於她們的曾祖父雅各（Jacob），1897年，雅各為躲避對猶太人的迫害，從奧匈帝國移民至布魯克林。雅各是名皮草商，1905 年，他在現在稱為綠點（Greenpoint）的曼哈頓大道（Manhattan Avenue）開了第一家赫許雷佛斯。

雅各的兒子赫曼（Herman）一直經營著這家店，直到1960年去世，之後由兒子保羅（Paul）接手。保羅常身穿亞曼尼（Armani）西裝、繫著愛馬仕（Hermès）領帶，他獨到的眼光為赫許雷佛斯帝國奠下良好根基。他一手策畫了皇后區森林小丘（Forest Hills）的成衣店，及1965年在曼哈西特開設的赫許雷佛斯百貨；森林小丘的店，至1990年才結束營業。

長島 社群媒體 華爾街

上一則

4個月訪28個國家 郵輪環球之旅2.5萬元起跳

延伸閱讀

NBA／傳布朗尼有加盟意向名單 商業價值恐成選秀變因

NBA／傳布朗尼有加盟意向名單 商業價值恐成選秀變因
襲擊裴洛西丈夫兇嫌 檢察官求刑40年

襲擊裴洛西丈夫兇嫌 檢察官求刑40年
勇士保羅說了兩句話 被裁判驅逐

勇士保羅說了兩句話 被裁判驅逐
蒙大拿原民保留區獵鷹3600隻取毛出售 華州男認罪

蒙大拿原民保留區獵鷹3600隻取毛出售 華州男認罪

熱門新聞

Image by Miran Lesnik from Pixabay

郵輪公司前員工告訴你 老練郵輪玩家不會犯6種錯誤

2024-05-10 10:18
68歲的旅遊專家、電視名人Rick Steves身為百萬富翁，但他搭飛機堅持只坐經濟艙，因為他奉行平等主義。(翻攝Rick Steves YouTube頻道)

旅遊業富豪搭機只坐經濟艙 堅持不買商務艙

2024-05-06 22:38
蕎麥麵。Image by ai subarasiki from Pixabay

110歲日裔人瑞分享長壽秘訣 她每天吃這食物

2024-05-10 12:16
皇家加勒比海洋燦爛號（Radiance of the Seas）郵輪。美聯社

旅客登船後 皇家加勒比郵輪公司宣布行程取消

2024-05-08 09:18
愛蜜莉認為，在行李運輸時，硬殼行李箱更有可能會因擠壓而導致破損。此為硬殼行李箱示意圖，圖／Ingimage

怎樣選行李箱？資深空姐分享法則：這幾種都不要買

2024-05-09 16:15
女子付費購買達美航空靠窗座位，登機後發現自己座位在機艙板旁邊。（取材自Reddit）

風景在哪？女子買機上靠窗座位 登機發現坐在一大片艙板旁

2024-05-10 19:05

超人氣

更多 >
哥大挺巴畢業生在典禮上撕爛文憑封皮 獲熱烈歡呼

哥大挺巴畢業生在典禮上撕爛文憑封皮 獲熱烈歡呼
歐陽娜娜畢業沒學位 「才女」形象崩塌？

歐陽娜娜畢業沒學位 「才女」形象崩塌？
到日本自助旅行需要會日文嗎？日旅達人這樣說

到日本自助旅行需要會日文嗎？日旅達人這樣說
不滿中國「地溝油」大量湧入美國 業者呼籲提高關稅

不滿中國「地溝油」大量湧入美國 業者呼籲提高關稅
「趙露思媽媽」戀情曝光… 男友顏值惹議 網呼：美女配野獸

「趙露思媽媽」戀情曝光… 男友顏值惹議 網呼：美女配野獸