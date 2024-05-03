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夏天待戶外 兩萬人愛的驅蚊器讓你更舒暢

編譯徐薏茹／即時報導
Thermacell EL55可充電驅蚊器。圖取自Amazon.com
Thermacell EL55可充電驅蚊器。圖取自Amazon.com

如果今夏或其他任何時候計畫外出，帶上驅蚊器是個聰明的選擇。

Thermacell EL55可充電驅蚊器(Rechargeable Mosquito Repeller)提供隱形、無香味且靜音的20呎防蚊保護區，這款驅蚊器現在在亞馬遜(Amazon)定價46元，2.1萬人給予4.1顆星評價。

驅蟲噴霧等替代品當然可以提供保護屏障，但氣味和殘留物是許多人不喜歡使用的主因，此外，超輕便式Thermacell EL55驅蚊器重量僅12盎司，由可充電的鋰離子電池供電，可使用5.5小時，加熱驅蟲劑並擴散至空氣中。

驅蟲劑裝在液體溶液匣中，含有美特寧(metofluthrin，5.5%)活性成分、石油餾出物(petroleum distillate)，但不含待乙妥(DEET)或香茅油(citronella)。

Thermacell EL55驅蚊器還有內置的燈，亮度為50至200流明(lumens)，電池壽命為9小時；如果在開燈的同時使用驅蚊功能，電池使用時間則回到5.5小時。

隨著夏天到來，這款驅蚊器絕對是戶外燒烤、休閒娛樂的必備品！

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