夏天待戶外 兩萬人愛的驅蚊器讓你更舒暢

Thermacell EL55可充電驅蚊器。圖取自Amazon.com

如果今夏或其他任何時候計畫外出,帶上驅蚊器是個聰明的選擇。

Thermacell EL55可充電驅蚊器(Rechargeable Mosquito Repeller)提供隱形、無香味且靜音的20呎防蚊保護區,這款驅蚊器現在在亞馬遜 (Amazon )定價46元,2.1萬人給予4.1顆星評價。

驅蟲噴霧等替代品當然可以提供保護屏障,但氣味和殘留物是許多人不喜歡使用的主因,此外,超輕便式Thermacell EL55驅蚊器重量僅12盎司,由可充電的鋰離子電池供電,可使用5.5小時,加熱驅蟲劑並擴散至空氣中。

驅蟲劑裝在液體溶液匣中,含有美特寧(metofluthrin,5.5%)活性成分、石油 餾出物(petroleum distillate),但不含待乙妥(DEET)或香茅油(citronella)。

Thermacell EL55驅蚊器還有內置的燈,亮度為50至200流明(lumens),電池壽命為9小時;如果在開燈的同時使用驅蚊功能,電池使用時間則回到5.5小時。

隨著夏天到來,這款驅蚊器絕對是戶外燒烤、休閒娛樂的必備品!

