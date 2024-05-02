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束腹功能展露曲線 高腰棉質內褲8.5萬人愛

編譯周靜芝 / 即時報導
Wirarpa高腰棉質內褲。圖取自Amazon.com
Wirarpa高腰棉質內褲。圖取自Amazon.com

具有塑身功效的內衣或許看起來不是那麼賞心悅目，但當需要額外支撐時，它們肯定是最好用的幫手。雅虎（Yahoo）網站報導，想找到一件真正舒適的束腹內褲並非易事，幸運的是，有一款人氣商品在亞馬遜獲得近8萬5000名購物者的好評；他們都表示，Wirarpa高腰棉質內褲（Wirapa Cotton Underwear High Waisted Briefs）比塑身衣舒適得多，也比現在流行的輕薄款式包覆性更佳。更棒的是，4件包裝、4種顏色售價20元起銚（實際價格以網站為準）。

從粉絲們的留言，可得知這款內褲為何與眾不同？他們指出，它能適度支撐腹部，但不會有束縛感。高腰設計的超柔軟材質，穿上後可包住肚臍上方，感覺既舒適又具支撐，超厚彈性腰帶則不會有鬆脫之虞。

Wirarpa高腰棉質內褲由透氣排汗的棉彈性纖維製成，具有足夠伸縮性，穿上後可以舒適地活動；寬而具支撐的腰帶，也有助於固定腰、腹、臀等部位。另一個優點是，如果不喜歡太省布料的內褲，這款可包覆住整個臀部；亞馬遜上許多消費者都分享說，這款內褲穿上後不會有捲縮上去的煩惱。

難得的是，它還贏得不同年齡者的一致讚賞。一位開心的消費者留言說，要找到一款能修飾她曲線的內衣非常困難，這是她第一次購買，結果很滿意；它們真的很舒服，既不會鬆脫、也不會勒住身體，能展現腹部與臀部線條，看起來既性感又自然。

另一位讚不絕口的網友說，這是她發現能真正束腹的最好內褲。她雖不瘦也不胖，但是個50歲的「小腹婆」，穿上較緊身的衣服立刻現形；這款內褲讓她的腹部變得平坦，曲線看來依舊動人。

亞馬遜 雅虎

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