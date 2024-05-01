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二手車買賣移至網上進行 顧客和經銷商都愛

編譯周靜芝 / 即時報導
全美最大的二手車商CarMax，約有55%的業績是由顧客透過線上與線下混合互動所達成的；約14%的人完全透過網路交易，31%的人還是親自到店裡購車。美聯社
全美最大的二手車商CarMax，約有55%的業績是由顧客透過線上與線下混合互動所達成的；約14%的人完全透過網路交易，31%的人還是親自到店裡購車。美聯社

疫情爆發以來，越來越多消費者透過網路搜尋購車，加速提高了買賣的透明度，也讓Carvana這類純線上交易的汽車經銷商受到市場的青睞；同時CarMax等實體店家也提供顧客可在網路上完成購買二手車的所有手續。

華爾街日報（World Street Journal）報導，企管顧問公司麥肯錫的數據顯示，95%以上的二手車搜尋都是從網路開始，70%以上的消費者使用第三方網站進行比價。最大的上市汽車經銷集團Lithia Motors的網站，在2023年有3150萬名不重複訪客，較2022年增長了46%。

線上交易網站CarGurus營運長札萊斯（Sam Zales）表示，過往消費者在買車前會親自走訪四至六家經銷商。現在他們可以在網路瀏覽汽車、比較經銷商間的價格、申請貸款；如果他們願意，還可以在線上完成買賣並交車，無需親自去試車。札萊斯說，不過多數消費者還是更願意親自到經銷商那裡進行最後的步驟，試駕汽車並完成交易。根據CarGurus 2023年的一項調查，約42%的消費者表示他們至少在線上完成了部分貸款流程。

全美最大的二手車商CarMax，約有55%的業績是由顧客透過線上與線下混合互動所達成的；約14%的人完全透過網路交易，31%的人還是親自到店裡購車。

透過網路，二手車買家與賣家可以獲得比以往更多的訊息，不僅能查詢價格，還可得知當地市場上某一車型的供應量、該車在市場上的銷售時間以及對經銷商的評價。札萊斯表示，久而久之，該網站已觀察到同類型車輛的價格逐漸趨於一致。

華爾街日報稱，數據與分析有助於消除高度分散、一向不透明的二手車市場中的低效率現象，讓買賣雙方都能減少交易所耗費的成本。

Carvana純線上交易的汽車經銷商。歐新社
Carvana純線上交易的汽車經銷商。歐新社

二手車 華爾街 貸款

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