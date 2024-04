使面容光滑完美女星愛用 12元遮瑕膏2萬人也說讚

萊雅(L'Oreal Paris)百搭遮瑕膏(Makeup Infallible Full Wear Waterproof Matte Concealer)。圖取自Amazon.com

好萊塢 女星兼製片人、導演伊娃朗格莉亞(Eva Longoria)在2023年接受Vogue雜誌訪問時分享了她日常的護膚與美妝。在不到15分鐘的時間裡,朗格莉亞使用了各種昂貴與平價產品,示範了她的「辣媽」妝容。其中最引人注目的是,在影片第三分鐘的片段,她將萊雅(L'Oreal Paris)百搭遮瑕膏(Makeup Infallible Full Wear Waterproof Matte Concealer)塗抹在眼皮上方與眉骨處。朗格莉亞解釋說,比起粉餅,她更愛乳霜狀的遮瑕膏;尤其當年過40,所有的粉都容易卡在細紋裡。

在影片中觀看朗格莉亞使用遮瑕膏時,會發現她先在眼皮上方輕輕描了一下,然後在眉毛上方的眉骨處加了一些,接下來用美妝海綿將遮瑕膏塗抹均勻;在用了這款產品後,讓原本素顏的她瞬間煥發出光滑細緻的妝容。

雅虎 (Yahoo)網站報導稱,如果平日化妝尚未習慣使用遮瑕膏,值得考慮加入這款廣受歡迎的產品。萊雅遮瑕膏有25種顏色可供選擇,能最大程度地遮蓋臉上的斑點,並能維持長達24小時。根據產品說明,這款遮瑕膏除了可用來遮掩瑕疵、讓膚色更均勻外,還能達到修飾輪廓與增亮肌膚的效果。

與朗格莉亞一樣,這款在亞馬遜 售價12元的遮瑕膏,擁有成千上萬的忠實粉絲。在1萬9000多則留言中,70%給予五星評價;她們一致稱讚它的完美遮瑕效果,且CP值又高。

一名網友說,這是她最喜歡的平價遮瑕膏,已經用了好幾年,始終對它十分滿意。她厭倦了花大錢購買Nars遮瑕膏,所以想找個替代品,這是她用過最經濟實惠的產品。她表示,雖然對她來說,沒有什麼能比得上Nars,但這款遮瑕膏已非常接近,它的質地較濃稠,遮瑕效果極佳。

另一位消費者說,她試過許多遮瑕膏,但一直在使用這款。它很持久,用在她70歲的皮膚上也不會讓皺紋更明顯;它有多種顏色可供選擇,而且重要的是價格親民。

We independently select all products and services. if you click through links we provide, we may earn a commission.