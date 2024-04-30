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使面容光滑完美女星愛用 12元遮瑕膏2萬人也說讚

編譯周靜芝 / 即時報導
萊雅（L'Oreal Paris）百搭遮瑕膏（Makeup Infallible Full Wear Waterproof Matte Concealer）。圖取自Amazon.com
萊雅（L'Oreal Paris）百搭遮瑕膏（Makeup Infallible Full Wear Waterproof Matte Concealer）。圖取自Amazon.com

好萊塢女星兼製片人、導演伊娃朗格莉亞（Eva Longoria）在2023年接受Vogue雜誌訪問時分享了她日常的護膚與美妝。在不到15分鐘的時間裡，朗格莉亞使用了各種昂貴與平價產品，示範了她的「辣媽」妝容。其中最引人注目的是，在影片第三分鐘的片段，她將萊雅（L'Oreal Paris）百搭遮瑕膏（Makeup Infallible Full Wear Waterproof Matte Concealer）塗抹在眼皮上方與眉骨處。朗格莉亞解釋說，比起粉餅，她更愛乳霜狀的遮瑕膏；尤其當年過40，所有的粉都容易卡在細紋裡。

在影片中觀看朗格莉亞使用遮瑕膏時，會發現她先在眼皮上方輕輕描了一下，然後在眉毛上方的眉骨處加了一些，接下來用美妝海綿將遮瑕膏塗抹均勻；在用了這款產品後，讓原本素顏的她瞬間煥發出光滑細緻的妝容。

雅虎（Yahoo）網站報導稱，如果平日化妝尚未習慣使用遮瑕膏，值得考慮加入這款廣受歡迎的產品。萊雅遮瑕膏有25種顏色可供選擇，能最大程度地遮蓋臉上的斑點，並能維持長達24小時。根據產品說明，這款遮瑕膏除了可用來遮掩瑕疵、讓膚色更均勻外，還能達到修飾輪廓與增亮肌膚的效果。

與朗格莉亞一樣，這款在亞馬遜售價12元的遮瑕膏，擁有成千上萬的忠實粉絲。在1萬9000多則留言中，70%給予五星評價；她們一致稱讚它的完美遮瑕效果，且CP值又高。

一名網友說，這是她最喜歡的平價遮瑕膏，已經用了好幾年，始終對它十分滿意。她厭倦了花大錢購買Nars遮瑕膏，所以想找個替代品，這是她用過最經濟實惠的產品。她表示，雖然對她來說，沒有什麼能比得上Nars，但這款遮瑕膏已非常接近，它的質地較濃稠，遮瑕效果極佳。

另一位消費者說，她試過許多遮瑕膏，但一直在使用這款。它很持久，用在她70歲的皮膚上也不會讓皺紋更明顯；它有多種顏色可供選擇，而且重要的是價格親民。

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