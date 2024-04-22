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絕對值得 專家推薦三個3萬元以下車款

編譯徐薏茹／即時報導
日產Nissan Versa。美聯社
日產Nissan Versa。美聯社

2024年想買一輛新車?來聽聽4WheelOnline作家喬伊絲·古提雷茲(Joyce Gutierrez)的建議，她將為大家介紹2024年最超值的三款車。

日產Nissan Versa

建議售價：1萬6390元

古提雷茲指出，2024年的Nissan Versa是一款節能轎車，擁有令人印象深刻的操作方式，還有流暢的線條設計，最顯著的其中一個特色是其傑出的燃油效率，聯邦環保署(EPA)估計的市區油耗量為32 city mpg，高速油耗為40 highway mpg，對於希望省油的駕駛人來說是理想的選擇。

古提雷茲說：「在舒適度方面，Nissan Versa沒有讓人失望。」前座腿部空間有44.5吋，乘客可以伸長腳，享受乘車時光，不會感到擁擠。

這款車的安全性也是首要優勢，這要歸功於Nissan先進的Safety Shield® 360駕駛輔助技術，其中附帶行人偵測功能的自動緊急煞車系統為道路安全增添一道額外的保護。

雪佛蘭Chevrolet Trax

雪佛蘭Chevrolet Trax。美聯社
雪佛蘭Chevrolet Trax。美聯社

建議售價：2萬400元

2024年的雪佛蘭Trax因各種原因受到矚目，包括贏得極具聲望的「汽車與駕駛十大最佳獎」(Car and Driver 10Best)，這一認可更突顯使Trax脫穎而出的卓越品質。

古提雷茲指出，令2024年雪佛蘭Trax與眾不同的其中一個重要因素是其精細的設計，ACTIV或RS等級別可以滿足駕駛的需求，選擇適合自己偏好和個性的風格，古提雷茲表示：「除了時尚的外觀，雪佛蘭Trax還提供寬敞的內部空間，既舒適又有多種功能。無論是上班通勤或上路旅行，這款車充足的空間都能令人滿意。」

本田Honda CR-V

建議售價：2萬9500元

2024年本田CR-V最引人注目的是其堅固結實的設計，使車子具有大膽和創新的外觀，吸引尋求品味與功能性的駕駛人。

這款車配備混合動力系統，每加侖燃料能行駛約40哩(40 mpg)，是環保的選擇。

古提雷茲指出，「進入車內，會注意到對內部設計細節的注重」，此外，乘客還能享有方便的功能，如後座乘客的兩個USB-C插孔，以及無線智慧型手機充電功能，確保每個人都能保持連接。

本田Honda CR-V。美聯社
本田Honda CR-V。美聯社

Nissan 本田 CR-V

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