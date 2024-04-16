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美國5大成長最快零售品牌 都與吃有關

編譯周靜芝 / 即時報導
標榜地中海美食的連鎖餐廳Cava，在2023年下半年新開了30家分店，並計畫在今年至少再開48家。路透
標榜地中海美食的連鎖餐廳Cava，在2023年下半年新開了30家分店，並計畫在今年至少再開48家。路透

餐飲評價網站Yelp的最新報告顯示，去年全美增長最快的十大零售品牌中，上市餐飲集團所擁有的連鎖品牌便佔了一半。

消費者新聞與商業頻道（CNBC）報導，Yelp採用了混合指標製作出這份榜單，評量指標為新開業餐廳數、2022至2023年在該平台上的搜索量以及消費者興趣，其中包括網頁瀏覽次數、發布的照片與文字評論。在Yelp的報告中，增長最快的50家連鎖店中，有35家是餐飲品牌。

以下是根據Yelp調查得出增長最快的五大零售品牌：

1. Cava

標榜地中海美食的連鎖餐廳Cava，在2023年下半年新開了30家分店，並計畫在今年至少再開48家。

2. Scooter’s咖啡

這家崛起於中西部的連鎖咖啡館，於1998年在內布拉斯加州成立，但直到最近才開始透過加盟經營方式積極擴張。它只提供外賣的標準店面只有664平方英尺；因規模小、營運成本低、建造快速等因素，有助其直營與加盟店迅速拓點。從2022至2023年，Scooter's的新店數暴增了53%。

3. 長角（LongHorn）牛排館

截至去年底，達登餐飲集團旗下的長角牛排館，在全美擁有560多家分店。自新冠疫情爆發以來，這家休閒餐飲連鎖店的銷售額一直高於餐飲業平均水準，部分拜其外賣業務強勁增長所賜。

4. The Habit漢堡

百勝餐飲集團（Yum! Brands）在2020年收購了這家總部位於加州的漢堡連鎖店，當時它的門市數量還不到280家，無法與百勝集團的其他連鎖店必勝客（Pizza Hut）、塔可鐘（Taco Bell）與肯德基（KFC）相提並論。但交易完成後，百勝開始加速 The Habit的發展，截至去年底，該連鎖店在東西岸成長至378家。

5. Wawa

雖然 Wawa 是一家連鎖便利店與加油站，但忠實粉絲們可能更熟悉它的牛肉起司三明治與潛艇三明治。該連鎖店積極在費城以外的地區展店，搶進大西洋沿岸的新市場；此外，不斷開設得來速快餐店，在餐飲市場攻城掠地。

內布拉斯加州 咖啡 費城

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