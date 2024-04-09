我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

透過黑市交易 馬斯克星鏈產品被中間商提供給俄羅斯

李安獲母校紐約大學榮譽 感性回味學電影初心

6種速度輕便好用 22元手持攪拌器6.5萬人愛

編譯周靜芝 / 即時報導
Hamilton Beach六段速電動手持攪拌器。圖取自Amazon.com
Hamilton Beach六段速電動手持攪拌器。圖取自Amazon.com

喜歡烘焙的人家中多會有一台又大又重的攪拌機，其實有更輕鬆省力的工具。雅虎（Yahoo）新聞網站撰稿人羅絲（Britt Ross）表示，她的Hamilton Beach六段速電動手持攪拌器已使用近十年，現在依然勁道十足，可見它有多耐用。羅絲用它來攪打蛋糕糊、餅乾麵團、糖霜、鮮奶油等所有她想做的甜點；她說，除非需要大量材料，否則她真的不想把桌上型攪拌機搬出來，「那個實在太重了」。羅絲指出，她在家做的大部分烘焙食品，靠手持攪拌器便能搞定。

這款在亞馬遜網站售價22元的攪拌器，有六段速度可供選擇；羅絲習慣用低速攪拌、用高速打蛋。她表示，需要打蛋白做蛋白霜時，使用桌上型攪拌機總是會分神忘記它；而用小巧、強勁的手持攪拌器，一樣足以勝任這項工作。她說，儘管只能盯著它，無法同時處理其他事，但它的功率強大，多數都能瞬間完成任務，手臂也不會像用手打蛋那樣累。

羅絲推薦的Hamilton Beach手持攪拌器配件為兩個平板攪拌棒及一個打蛋球，如果想嘗試做麵包，另一款稍貴的產品（亞馬遜售價27元）還配有麵團鉤。 她說，她也很喜歡這款攪拌器的收納盒，可存放所有配件，要用時不致得翻遍所有抽屜才找得到。

羅絲指出，另一個很酷的設計是，攪拌器底座有可作為支撐的凹槽，在停止攪拌時可將它靠在碗邊，不會讓黏糊糊的東西滴到檯面上。而它也不只是用來製作甜點，亞馬遜的購物者已為這款攪拌器「開發」出無數的用途。

羅絲說，她一點也不意外，這款攪拌器在亞馬遜該類商品暢銷榜上名列第一，獲得6萬5000多人給予4.6 星好評。一位印象深刻的買家分享說，她在感恩節用手做馬鈴薯泥後，覺得真是受夠了，於是買了這款攪拌器；她從未對手持攪拌器有太多期待，但它真的很棒。患有關節炎的她說，使用與清潔都很容易，而且能完美地搗碎薯泥，以後她一定大大「重用」它。

另一位粉絲則表示，這款攪拌器實在太強了，事實上，這是她唯一的抱怨，她希望能有一個速度稍慢的模式；不過，對於攪拌機來說，這是個好的「問題」，所以她絕對會推薦它。她說，她用它做了幾十個蛋糕，簡直太完美了。

We independently select all products and services. if you click through links we provide, we may earn a commission.

亞馬遜 關節 雅虎

上一則

理財規畫師發現 有錢人每年最大開銷是這個

下一則

140天奢華環球之旅 郵輪最貴套房1人84萬元

延伸閱讀

亞馬遜雲端運算事業 大裁員

亞馬遜雲端運算事業 大裁員
裁員數百人 亞馬遜證實AWS雲端運算事業縮編省成本

裁員數百人 亞馬遜證實AWS雲端運算事業縮編省成本
免排隊結帳改智慧購物推車 亞馬遜超市棄用Just Walk Out技術

免排隊結帳改智慧購物推車 亞馬遜超市棄用Just Walk Out技術
馬克宏與魯拉牽手同遊亞馬遜 兄弟情引網友熱議

馬克宏與魯拉牽手同遊亞馬遜 兄弟情引網友熱議

熱門新聞

匹克球（pickleball）。Photo by Ben Hershey on Unsplash

研究長壽20年 他培養出5個健康習慣

2024-04-05 10:18
判斷肉質高下，除了沒有流出來的水，另一重要指標是脂肪的紋理要清晰。（歐新社）

超市買包裝好的生肉 這個跡象告訴你不新鮮

2024-04-04 09:49
夾鏈袋。Image by uluer servet yüce from Pixabay

減少塑膠垃圾 夾鏈袋可重複使用嗎？讓大廠告訴你

2024-04-04 09:27
Photo by Firmbee.com on Unsplash

用航空公司不同國家網站訂票 有時可省大筆錢

2024-04-03 11:53
風靡全美數十年的是拉差辣椒醬（Sriracha）已缺貨很長一段時間，痛苦的粉絲們終於欣喜得知匯豐食品（Huy Fong Foods）的「公雞醬」再次出現在超市貨架與餐廳餐桌上，可為熱騰騰的河粉與拉麵增添美味。路透

是拉差辣醬終於重返貨架 粉絲卻發現辣度減低

2024-04-05 09:15
位於蒙羅維亞（Monrovia）的Trader Joe's商店。（記者王若然／攝影）

不是都物美價廉 Trader Joe's5食品被吐槽

2024-04-02 09:15

超人氣

更多 >
直播／全美瘋日食 轉播記者激動到哭

直播／全美瘋日食 轉播記者激動到哭
堅持玩同一款老虎機 凱薩宮賭客十天抱走160萬元

堅持玩同一款老虎機 凱薩宮賭客十天抱走160萬元
日全食最後行前通知：如何用手機拍出奇蹟美照？

日全食最後行前通知：如何用手機拍出奇蹟美照？
洛杉磯華人區突發大火 10人受傷40多人流離失所

洛杉磯華人區突發大火 10人受傷40多人流離失所
前蘋果華人工程師啟動「半自駕」自撞亡 特斯拉與家屬和解

前蘋果華人工程師啟動「半自駕」自撞亡 特斯拉與家屬和解