6種速度輕便好用 22元手持攪拌器6.5萬人愛

Hamilton Beach六段速電動手持攪拌器。圖取自Amazon.com

喜歡烘焙的人家中多會有一台又大又重的攪拌機,其實有更輕鬆省力的工具。雅虎 (Yahoo)新聞網站撰稿人羅絲(Britt Ross)表示,她的Hamilton Beach六段速電動手持攪拌器已使用近十年,現在依然勁道十足,可見它有多耐用。羅絲用它來攪打蛋糕糊、餅乾麵團、糖霜、鮮奶油等所有她想做的甜點;她說,除非需要大量材料,否則她真的不想把桌上型攪拌機搬出來,「那個實在太重了」。羅絲指出,她在家做的大部分烘焙食品,靠手持攪拌器便能搞定。

這款在亞馬遜 網站售價22元的攪拌器,有六段速度可供選擇;羅絲習慣用低速攪拌、用高速打蛋。她表示,需要打蛋白做蛋白霜時,使用桌上型攪拌機總是會分神忘記它;而用小巧、強勁的手持攪拌器,一樣足以勝任這項工作。她說,儘管只能盯著它,無法同時處理其他事,但它的功率強大,多數都能瞬間完成任務,手臂也不會像用手打蛋那樣累。

羅絲推薦的Hamilton Beach手持攪拌器配件為兩個平板攪拌棒及一個打蛋球,如果想嘗試做麵包,另一款稍貴的產品(亞馬遜售價27元)還配有麵團鉤。 她說,她也很喜歡這款攪拌器的收納盒,可存放所有配件,要用時不致得翻遍所有抽屜才找得到。

羅絲指出,另一個很酷的設計是,攪拌器底座有可作為支撐的凹槽,在停止攪拌時可將它靠在碗邊,不會讓黏糊糊的東西滴到檯面上。而它也不只是用來製作甜點,亞馬遜的購物者已為這款攪拌器「開發」出無數的用途。

羅絲說,她一點也不意外,這款攪拌器在亞馬遜該類商品暢銷榜上名列第一,獲得6萬5000多人給予4.6 星好評。一位印象深刻的買家分享說,她在感恩節用手做馬鈴薯泥後,覺得真是受夠了,於是買了這款攪拌器;她從未對手持攪拌器有太多期待,但它真的很棒。患有關節 炎的她說,使用與清潔都很容易,而且能完美地搗碎薯泥,以後她一定大大「重用」它。

另一位粉絲則表示,這款攪拌器實在太強了,事實上,這是她唯一的抱怨,她希望能有一個速度稍慢的模式;不過,對於攪拌機來說,這是個好的「問題」,所以她絕對會推薦它。她說,她用它做了幾十個蛋糕,簡直太完美了。

