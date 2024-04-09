6種速度輕便好用 22元手持攪拌器6.5萬人愛

Hamilton Beach六段速電動手持攪拌器。圖取自Amazon.com

喜歡烘焙的人家中多會有一台又大又重的攪拌機，其實有更輕鬆省力的工具。雅虎 （Yahoo）新聞網站撰稿人羅絲（Britt Ross）表示，她的Hamilton Beach六段速電動手持攪拌器已使用近十年，現在依然勁道十足，可見它有多耐用。羅絲用它來攪打蛋糕糊、餅乾麵團、糖霜、鮮奶油等所有她想做的甜點；她說，除非需要大量材料，否則她真的不想把桌上型攪拌機搬出來，「那個實在太重了」。羅絲指出，她在家做的大部分烘焙食品，靠手持攪拌器便能搞定。

這款在亞馬遜 網站售價22元的攪拌器，有六段速度可供選擇；羅絲習慣用低速攪拌、用高速打蛋。她表示，需要打蛋白做蛋白霜時，使用桌上型攪拌機總是會分神忘記它；而用小巧、強勁的手持攪拌器，一樣足以勝任這項工作。她說，儘管只能盯著它，無法同時處理其他事，但它的功率強大，多數都能瞬間完成任務，手臂也不會像用手打蛋那樣累。

羅絲推薦的Hamilton Beach手持攪拌器配件為兩個平板攪拌棒及一個打蛋球，如果想嘗試做麵包，另一款稍貴的產品（亞馬遜售價27元）還配有麵團鉤。 她說，她也很喜歡這款攪拌器的收納盒，可存放所有配件，要用時不致得翻遍所有抽屜才找得到。

羅絲指出，另一個很酷的設計是，攪拌器底座有可作為支撐的凹槽，在停止攪拌時可將它靠在碗邊，不會讓黏糊糊的東西滴到檯面上。而它也不只是用來製作甜點，亞馬遜的購物者已為這款攪拌器「開發」出無數的用途。

羅絲說，她一點也不意外，這款攪拌器在亞馬遜該類商品暢銷榜上名列第一，獲得6萬5000多人給予4.6 星好評。一位印象深刻的買家分享說，她在感恩節用手做馬鈴薯泥後，覺得真是受夠了，於是買了這款攪拌器；她從未對手持攪拌器有太多期待，但它真的很棒。患有關節 炎的她說，使用與清潔都很容易，而且能完美地搗碎薯泥，以後她一定大大「重用」它。

另一位粉絲則表示，這款攪拌器實在太強了，事實上，這是她唯一的抱怨，她希望能有一個速度稍慢的模式；不過，對於攪拌機來說，這是個好的「問題」，所以她絕對會推薦它。她說，她用它做了幾十個蛋糕，簡直太完美了。

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