網紅到二手商店挖寶 僅花3元買到價值119元Nike Air Force 1運動鞋

NIKE專賣店示意圖。（歐新社）

一位美國民眾到二手商店「善意」(Goodwill)買東西，很快就在3元區發現一雙罕見的「Nike Air Force 1」（耐吉空軍一號）運動鞋；該鞋款全新未用基本款估價約119元，高級款是324.98元；買家估計自己能以100元含運費轉售該罕見鞋子，有網友認為值50元，但不管如何這次挖寶都算很划算。

太陽報(The Sun)報導，TikTok 用戶「Forward Flips」到一家善意商店，在店內的運動鞋桶揀選，他很快注意到一雙Nike Air Force 1運動鞋，簡直就像找到金子。

鞋桶裡滿是鞋子，但那雙「橙色高峰會白底」(Orange Summit White)版式的Nike Air Force 1一下子就吸引他的注意，原因在相當罕見。他用手機拍下，橙色的耐吉廻力鏢商標清晰可見，有張小小告示寫著「1971年6月18日首用」。

「Forward Flips」表示，eBay上沒有人在賣這種二手鞋。因為供貨稀缺，他認為這雙鞋價值可能在100元。但影片中有人回應「最多值50元」。

這雙Nike Air Force 1最後能賣多少錢尚不知曉，但「Forward Flips」認為，「善意」店標價3元，無論怎樣自己都賺到了。

「Forward Flips」不是唯一在「善意」店找到罕見耐吉鞋款的幸運兒。另位尋寶網紅也曾找出一雙「Nike Kobe 9 Elite Low Moonwalker」（耐吉柯比 九號菁英低調月行者）運動鞋。

網友「Soleloco」說明這次賺錢的發現，最後花約20元買到。但這筆交易很值得，因為「Nike Kobe 9 Elite Low Moonwalker」新鞋至少要貴上30倍。

奢侈鞋買賣平台「Goat」也列有同款運動鞋，價錢由195元到1007元都有。另幾位賣家在eBay上的同款鞋叫價由2000元起跳到3500元都有。

「Soleloco」指出，索取高價的賣家是因為他們的商品都是展售樣品，不是其他人能找到、買到的「小飛俠柯比」標準款運動鞋可比。