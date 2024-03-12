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IKEA看準消費者荷包「變薄了」 大打降價策略搶客群

編譯葉亭均／綜合外電
隨著全球通膨情勢降溫，瑞典宜家家居（IKEA）正在多國降價。（路透）
隨著全球通膨情勢降溫，瑞典宜家家居（IKEA）正在多國降價。（路透）

隨著全球通膨情勢降溫，瑞典宜家家居（IKEA）正在多國降價，反映該公司為了降價而進行的投資行動有了成效。

CNBC網站報導，IKEA今年正進一步在全球所有市場擴大降價，目標是撤回原先在2022年實施的漲價。此時，正值運輸費用下滑、原物料價格也回落。

IKEA母公司Inkga集團零售部門主管翁庫（Tolga Öncü）表示：「我們正在營運的所有市場中這麼做。」「對於像是IKEA這樣的公司來說，現在是投資於定價，而非獲利能力之時。」他指出，現在許多人的錢包「變薄了」。

翁庫表示，這波降價是去年9月從歐洲展開，已經帶動消費者增加，賣出的品項也增加。

根據路透報導，Inkga集團在去年9月至11月，為了在營運的市場祭出降價，已經投資超過10億歐元（11億美元）

Inkga在1月表示，在加拿大，受歡迎的比利書櫃價格已經調降20%，此前該公司為1,500項產品降價已投資了5,500萬歐元。

僅僅幾個月前，IKEA才警告紅海發生嚴重干擾商船運輸事件會導致貨運延誤，現在則承諾持續降價。當時，載運數十億美元貨物的商船不得不繞道其他航線，避免遭遇葉門青年運動組織（胡塞武裝組織）的攻擊。

翁庫表示，儘管面臨紅海的地緣政治風險，「我們裝備比以往更多、更佳，因此能夠堅守承諾，繼續在我們進行營運的所有國家中降價。」

Ingka集團也計劃運用門市作為發展購物中心業務的核心。根據華爾街日報報導，這家控股公司尋求要讓IKEA門市變成整合共同辦公室、美食廣場等群聚的目的地。

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