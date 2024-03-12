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調查全美連鎖超市價格 這家最便宜

編譯周靜芝 / 即時報導
2020年以來，食品雜貨價格上漲了約25%，讓消費者在每周採購時更積極尋找最優惠、最超值的店家。路透
2020年以來，食品雜貨價格上漲了約25%，讓消費者在每周採購時更積極尋找最優惠、最超值的店家。路透

許多連鎖超市都宣稱自家價格是全美最低，以吸引消費者上門；但一項新的調查發現，Aldi的商品確實最便宜。沃斯堡明星電訊報（Fort Worth Star-Telegram）報導，省錢攻略網站Bravo Deal分析了11家連鎖超市的生活必需品價格，發現Aldi的雞蛋、麵包等價格最低。

Bravo Deal執行長法納拉羅（Marco Farnararo）指出，疫情爆發以來，全美多數家庭生活成本飆升，許多人想方設法撙節開支。據財經媒體彭博社（Bloomberg）報導，2020年以來，食品雜貨價格上漲了約25%，讓消費者在每周採購時更積極尋找最優惠、最超值的店家。

這項調查比較了牛奶、雞蛋、麵包、碳酸飲料、麥片、冷凍披薩、薯片、洗衣粉、花生醬、果凍、火腿與雞胸肉的價格，以了解哪家所提供的生活必需品價格最低。以下是排名前5的連鎖超市名單：

1. Aldi

來自德國、家族經營的跨國折扣超市提供了全美最便宜的生活必需品，平均每周花費43.48元。該店在麵包等商品上擊敗了其他競爭對手。Aldi1976年進入美國市場，在愛阿華州開了第一家店；從那時起，Aldi在全美開疆闢土，目前已在36州開設了2362家店。

2. Lidl

排名第二的是另一家德國全球折扣連鎖超市，生活必需品平均每周花費約54.24元。該公司自1930年代成立以來迅速擴張，目前在歐洲與美國擁有1萬1000多家門市，但在許多必需品上都無法擊敗同樣來自德國的Aldi。

3. Trader Joe's

Trader Joe's每周生活必需品的採購價格為60.58元。該品牌創始於1958年，最初只是南加州一家小型便利商店，如今已在全美擁有450多家零售據點，價格極具競爭力。

4. 艾伯森（Albertsons）

艾伯森的每周生活必需品價格為63.18元，排名第四。該公司由艾伯森（Joe Albertson）於1939年創立，集團旗下在全美擁有艾伯森、喜互惠（Safeway）、旺斯（Vons）與珠兒超市（Jewel-Osco）等多個品牌。

5. 沃爾瑪（Walmart）

沃爾瑪以平均64.98元的每周生活必需品花費位居第五，不僅是全美最大連鎖超市，同樣也稱霸全世界，2022年全球收入達到驚人的6113億元。該公司目前在世界各地擁有超過1萬500家門市。

德國 沃爾瑪 雞蛋

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