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改善照明安裝簡易 2個櫥櫃燈20元

編譯周靜芝 / 即時報導
MCGOR櫥櫃燈（Under Cabinet Lights）。圖取自Amazon.com
MCGOR櫥櫃燈（Under Cabinet Lights）。圖取自Amazon.com

家中安裝黏貼式燈具，是個小而實惠的改變，能對空間產生巨大影響，改善整體外觀與功能。室內裝潢網站Apartment Therapy撰稿人普萊爾（Morgan Pryor）表示，在聽聞黏貼式動作感應燈的神奇效果後，她決定做些研究，了解市售產品哪些是最佳選擇。一款在亞馬遜網站熱銷的MCGOR櫥櫃燈（Under Cabinet Lights）獲得普萊爾青睞，決定也在自家廚房與浴室都安裝一組。

普萊爾指出，這款上個月在亞馬遜售出1萬多組的商品，現正8折優惠，20元就能買到兩個10英吋的櫥櫃燈，且安裝十分簡單，可固定在任何地方，燈的部分透過金屬板吸附在磁鐵上；充電時，只需將燈從磁鐵上取下、插入USB充電線即可。她說，就是這麼簡單，還可拆下來當手電筒使用，說不定哪天便派上用場。

完成安裝後，這款櫥櫃燈能感應10英尺範圍內的動作，20秒靜止後便自動熄滅。也就是說，當打開衣櫃門，它便立刻亮起來，當找到需要的物品後，立即關燈、節省電池用量。普萊爾表示，裝在廚房櫥櫃下方或儲藏室裡也是如此，可以不用動手，立即享有照明，非常方便。

最重要的是，動作感應功能還可隨時關閉。如果要在衣櫃或儲藏室裡翻找一陣子，可以將其設置為長達六小時的「始終開啟」模式。此外，LED燈的亮度足以照亮整個衣櫃，或是也可將燈光調暗，有五個不同亮度可供選擇。

這款櫥櫃燈獲得消費者給予4.5星評價，一位網友蒂娜（Tina）誇稱，如果沒有這些燈，她簡直不知怎麼生活。她買了一組放在廚房餐具櫃裡，另一組放在丈夫的衣櫃裡。它的動作感應十分靈敏，不用揮手就能打開燈；亮度也很高，且有5種亮度可選。只要把磁鐵黏在牆上，再將燈板貼上即可。

另一位自稱Mike B的購物者表示，如果正在尋找一組櫥櫃底燈、只需不到一分鐘安裝時間，且具備動作感應功能，那麼MCGOR櫥櫃燈就是最好的選擇。這組燈讓他留下深刻印象，兩天後又買了一組。他說，它們夠亮、充電方便，安裝也超簡單，強力推薦！

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