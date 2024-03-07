雖不漲價份量卻縮水 一元店反而較貴

Dollar General、Dollar Tree等一元店正以「縮水式通膨」手法，長期在衛生紙、肥皂與雜貨等必需品上，暗中向消費者收取更高費用。路透

在通膨居高不下的今天，許多人經常光顧一元店，希望降低日常必需品開銷。消費網站Best Life報導，儘管Dollar General、Dollar Tree等連鎖一元店仍提供比沃爾瑪 （Walmart）或目標百貨 （Target）等零售商 更低的價格，但專家提醒，它們實際上是透過「縮水式通膨」（shrinkflation）的隱密手法向消費者變相收取更高價格。

金融分析師認證公司Corporate Finance Institute指出，「縮水式通膨」一詞是英國經濟學家馬爾姆格倫（Pippa Malmgren）於2009年所創，描述「在價格不變或微漲的情況下，縮小商品尺寸或數量的作法」。基本上，這也是種隱性通貨膨脹，零售商企圖以較不明顯的方式將更高的成本轉嫁給顧客。

參議員凱西（Bob Casey）在2023年12月的一份報告中指出，近年來，「縮水式通膨」已成為更普遍的作法，約10%的通膨是由這類手法所造成；導致衛生紙和紙巾等家用紙製品較2019年1月漲了34.9%，奧利奧（Oreos）和多力多滋（Doritos）等零食則貴上26.4%。

部分零售商似乎更善於操弄此一策略，據「財富」（Fortune）雜誌2月12日報導，Dollar General、Dollar Tree等一元店正以「縮水式通膨」手法，長期在衛生紙、肥皂與雜貨等必需品上，暗中向消費者收取更高費用。

該財經雜誌指出，這些商品在一元店的單價要高於其他大型零售商。例如六盒3.17盎司的多芬舒敏香皂，在Dollar General的售價為8元，但在目標百貨，八盒3.75盎司的香皂售價為10.99元；兩者相比，儘管標價看來較高，但目標百貨每盎司香皂的售價卻低5美分。

「財富」雜誌說，即使這樣微小的差異，也會對零售商利潤產生巨大影響。2023年，Dollar General、Dollar Tree的獲利率都在31.5%上下，比沃爾瑪高出 7%。市場諮詢機構The Feedback Group負責人努曼維爾（Brian Numainville）在接受訪問時表示，一元店利用「縮水式通膨」製造優惠假象，而非直接提高售價、嚇跑顧客，以保住較高的獲利率。

努曼維爾說，即使沒有明顯的漲價，並不代表購物者不會注意到他們的錢變薄了；事實上，越來越多人察覺到這種「偷斤減兩」的作法。2022年12月，社群網站Reddit的一篇貼文戳破了Dollar Tree的「縮水式通膨」行為，貼文中秀出一款四包裝的水果卷，已減為三包裝。一名網友在留言區表示，沃爾瑪可能更便宜，當換算成每盎司的價格時，Dollar Tree幾乎總是在搶錢。