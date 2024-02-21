食譜作家自創「6到1」食物採購法 省時省錢不浪費

超市。Image by Dawn from Pixabay

紐約客柯曼(Will Coleman)是名網路廚師和食譜 作家，上市場買菜是他例行工作中不喜歡的部分。柯曼因此設計出一套「從六倒數到一」的採購法則，幫他的例行採買節省了大量時間和金錢。他將這套心法和TikTok 的粉絲分享，意外爆紅，同時也幫助了無數煮夫主婦。

「我之所以會想出『六到一倒數法』，是因為我厭倦了花好幾個小時在超市裡逛來逛去，不知道要買什麼，結果到頭來還是浪費了時間、浪費了金錢、浪費了食物，」柯曼在美國廣播公司「早安美國」(Good Morning America)節目上表示。

所謂的「六到一」採購法則，說穿了幾乎和順口溜一樣簡單易記。「當你走進超市，眼花撩亂，不知從何下手，」柯曼表示，「你只要記住購買六種蔬菜、五樣水果、四種蛋白質類、三種澱粉類、兩種抹醬，還有一樣特別的東西犒賞自己。」

柯曼指出，這六大食材項目互相搭配，足可滿足全家人一周基本膳食所需，實際採購數量則依照家中人口調整，所以每周只需上市場一次即可。

同時，若能事先規劃好一周七天的晚餐菜單，更有助於採買效率。「當你走進店裡的時候，已經知道自己要買哪些東西、要買多少，就可以避免許多猶豫不決或衝動消費，節省大量時間和金錢。」柯曼表示，自從他開始遵循自創的採買法則以來，每個月可以省下好幾百元菜錢。

「現在當我採買完畢後，我清楚知道冰箱裡有哪些材料，知道要如何分配使用這些食材，知道自己要煮什麼；」柯曼說：「這樣就不會有東西被忘記，或不知如何使用而放到過期。」

最後，柯曼強調，那「一樣特別的東西」非常重要，可以獨吞，也可以和家人共享，重點在於讓自己在嚴格控管家庭預算 支出的時候，仍能保有一點點奢侈的餘裕和自由支配的空間。「為一家人採買料理很辛苦，應該適時犒賞自己一下。」