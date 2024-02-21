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食物價格高 政府施壓大型連鎖超市降價

記者顏伶如／綜合報導
圖為芝加哥一間沃爾瑪超市員工在蔬果貨架上補貨。(路透)
圖為芝加哥一間沃爾瑪超市員工在蔬果貨架上補貨。(路透)

雖然通貨膨脹已趨緩，但許多民眾仍對於上超市購物的開銷金額感到不滿；在施政滿意度直直落之際，政府已向大型連鎖超市業者施壓，要求為美國消費者降低食物價格，並稱商家賺取暴利、剝削購物者。

拜登總統日前在南卡羅來納州演說時曾指出，太多美國企業仍在剝削民眾，手段包括哄抬物價、巧立名目的「垃圾收費」(junk fees)，還有營利過高的「貪婪通膨」(greedflation)、價格不變但份量減少的「縮水式通膨」(shrinkflation)等。幕僚指出，拜登這段談話預告著即將對連鎖超市業者以及迅速漲價後導致利潤率超高的企業施壓。

紐約時報分析，拜登在公開談話主動出擊反映的政治現實是，民眾的感受將讓拜登施政滿意度在2024年選前難有起色。

經濟研究顯示，與價格較高的家具或電子產品相比，雞蛋、牛奶等必需品是消費者經常購買的物品，在美國民眾對通膨的看法當中占極重要影響。在2022年裡，雞蛋、牛奶等價格上漲超過11%，2023年則上漲5%，後疫情時期的通膨高漲創下美國40年來漲價速度最快紀錄。

官員說，雖然汽油、家具等價格已經降低，但拜登知道物價對許多家庭來說還是太高。不過，行政部門官員與拜登盟友均同意，拜登很難片面強迫超市迅速降價。

大型連鎖超市克羅格(Kroger)企業事務副總監兼永續長戴里(Keith Dailey)表示，歡迎拜登重視超市業者的獲利空間。他也說，克羅格與艾柏森(Albertsons)合併將有助於消費者降低花費。

戴里說，非常認同拜登的看法，許多美國超市業者都在增加利潤，克羅格近20年來則持續降低利潤空間，因此讓消費者省下數十億元。他說，與艾柏森合併之後，價格可望進一步降低。

其他研究則指出，消費者需求量增加、供應鏈中斷等因素，對於物價上漲的影響力更大，實例包括去年因為禽流感爆發導致雞蛋漲價。飲料生產商在內的食品廠商雖然成本降低卻持續調高售價，獲利率隨之增加。

堪薩斯市聯邦準備銀行去年公布研究指出，就業市場強勁以及工資調高都是超市物價上漲的主要因素。

雖然通貨膨脹已趨緩，但許多民眾仍對物價偏高感到不滿。(路透)
雖然通貨膨脹已趨緩，但許多民眾仍對物價偏高感到不滿。(路透)

拜登 雞蛋 利潤

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