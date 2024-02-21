食物價格高 政府施壓大型連鎖超市降價

圖為芝加哥一間沃爾瑪超市員工在蔬果貨架上補貨。(路透)

雖然通貨膨脹已趨緩，但許多民眾仍對於上超市購物的開銷金額感到不滿；在施政滿意度直直落之際，政府已向大型連鎖超市業者施壓，要求為美國消費者降低食物價格，並稱商家賺取暴利、剝削購物者。

拜登 總統日前在南卡羅來納州演說時曾指出，太多美國企業仍在剝削民眾，手段包括哄抬物價、巧立名目的「垃圾收費」(junk fees)，還有營利過高的「貪婪通膨」(greedflation)、價格不變但份量減少的「縮水式通膨」(shrinkflation)等。幕僚指出，拜登這段談話預告著即將對連鎖超市業者以及迅速漲價後導致利潤 率超高的企業施壓。

紐約時報分析，拜登在公開談話主動出擊反映的政治現實是，民眾的感受將讓拜登施政滿意度在2024年選前難有起色。

經濟研究顯示，與價格較高的家具或電子產品相比，雞蛋 、牛奶等必需品是消費者經常購買的物品，在美國民眾對通膨的看法當中占極重要影響。在2022年裡，雞蛋、牛奶等價格上漲超過11%，2023年則上漲5%，後疫情時期的通膨高漲創下美國40年來漲價速度最快紀錄。

官員說，雖然汽油、家具等價格已經降低，但拜登知道物價對許多家庭來說還是太高。不過，行政部門官員與拜登盟友均同意，拜登很難片面強迫超市迅速降價。

大型連鎖超市克羅格(Kroger)企業事務副總監兼永續長戴里(Keith Dailey)表示，歡迎拜登重視超市業者的獲利空間。他也說，克羅格與艾柏森(Albertsons)合併將有助於消費者降低花費。

戴里說，非常認同拜登的看法，許多美國超市業者都在增加利潤，克羅格近20年來則持續降低利潤空間，因此讓消費者省下數十億元。他說，與艾柏森合併之後，價格可望進一步降低。

其他研究則指出，消費者需求量增加、供應鏈中斷等因素，對於物價上漲的影響力更大，實例包括去年因為禽流感爆發導致雞蛋漲價。飲料生產商在內的食品廠商雖然成本降低卻持續調高售價，獲利率隨之增加。