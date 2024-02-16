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穿上奢華溫暖入眠 絲質睡衣2.1萬人愛

編譯尤寶琪／即時報導
Swomog的女式絲綢睡衣。圖取自Amazon.com
Swomog的女式絲綢睡衣。圖取自Amazon.com

我們一輩子有三分之一的時間都是在睡覺，而一套絲滑舒適的睡衣，對重視美容覺的人來說，是一份格外貼心的禮物。Swomog的女式絲綢睡衣有超過2萬1000人給予4.5顆星的評價；根據粉絲，這套睡衣奢華而舒適，取決於款式和尺寸，起價只要30元。

絲綢或緞面的睡衣通常價格較高，尤其是那些叫得出名字的品牌；Nordstrom的經典款售價就高達200元，維多利亞的秘密 (Victoria's Secret) 緞面睡衣組售價也要80元；相較之下，Swomog 的這套絲緞睡衣組，包含了所有顏色和尺寸，讓你可以輕鬆幫你重視的親朋好友都買上一套。

這款睡衣是由令人難以抗拒的光滑絲緞所製成，其套裝包括用同款印花汗布料製成的長袖扣領上衣和翻邊長褲，且有包括單色、豹紋、圓點，甚至還有古怪的仙人掌等100多種顏色和印花供你選擇，尺寸則是從XS到3XL都有。

但不要因布料精緻就以為脆弱，雖然首選清洗方法仍是手洗，但你也可以放心的將它丟到洗衣機裡清洗。

毫無疑問，這款絲綢睡衣深受亞馬遜評論者歡迎；一位粉絲分享說，這款睡衣讓她看起擁有很棒的生活，「它們很舒適、很絲滑，腰帶不會緊到阻礙血液循環，反感覺像是被溫柔的抱著；穿起來不會很拘束；你也可以躺在床中間，四肢伸展開，睡得像個海星一樣；或縮成一團，像是世界末日一樣，也沒問題；說實話，我有時候會一整天都穿這睡衣。」

一名消費者分享：「我很愛這睡衣；我的背不好，這款睡衣讓我在床上翻身變得較輕鬆，不會像是羊毛、法蘭絨或棉質類的睡衣一樣，產生摩擦。」

亞馬遜 Nordstrom

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