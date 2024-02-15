5折扣 領糧食券者今年可享用

透過「全民博物館」（Museums for All）計畫，任何領取糧食券福利者都可以免費或減價參觀全美1200多家博物館、水族館與動物園，每張EBT卡最多可優惠四人。美聯社

如果想善用手中SNAP（糧食券 ）的價值，個人理財網站Go Banking Rates報導稱，只需透過電子福利轉帳卡（EBT）就能享有以下這五種折扣優惠：

1. Instacart+會員資格

只要過去六個月曾透過EBT卡在生活雜貨快遞網站Instacart下單，每月支付4.99元，就享有Instacart+的折扣優惠一年。成為會員後，所有35元或以上的訂單都可無限次享有免費送貨服務，以及減少服務費。這項方案是該公司Instacart Health計畫的一部分，目的在推動更健康的飲食與生活。

2. 博物館 、水族館與動物園 門票

透過「全民博物館」（Museums for All）計畫，任何領取糧食券福利者都可以免費或減價參觀全美1200多家博物館、水族館與動物園，每張EBT卡最多可優惠四人。

3. 農夫市集

許多農夫市集透過農業部「食品與營養」的服務措施，讓人們更負擔得起食品消費，例如領取糧食券者可持等值代金券或優惠券，購買新鮮蔬果。

4. 亞馬遜Prime會員

領取糧食券者可以使用EBT卡註冊亞馬遜Prime會員，每月價格僅6.99元。只需上傳EBT卡或證明符合資格信件的檔案，並在30天免費試用期後輸入付款方式即可。

5. 共享單車與交通卡

據非營利組織mRelief報導，在許多城市，EBT持卡人可擁有共享單車與交通卡的折扣。例如紐約市的Citi Bike提供45分鐘不限次數的騎行服務，並降低會員費至每月5元。