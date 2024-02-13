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全球最長壽家庭 每天吃相同午餐

編譯周靜芝 / 即時報導
義大利濃湯。Photo by Nathan Dumlao on Unsplash
義大利濃湯。Photo by Nathan Dumlao on Unsplash

暢銷書作家布埃特納（Dan Buettner）畢生研究「藍色地區」（Blue Zones，即長壽者比率最高的地區）人們的生活習慣。住在這些地區的人常能享有90多歲或100多歲高壽。他在社群媒體最新發布的貼文中，分享了「世界最長壽家族」的每日飲食。

義大利薩丁尼亞島（Sardinia）的梅利斯（Melis）家族一直是長壽表率，在2012年創下九個健在姐弟年齡總和最高的金氏世界紀錄；九人年齡加起來861歲，年紀最長的為109歲。布埃特納在影片中表示，他們每天都吃著同樣的午餐。

這頓午餐是：鷹嘴豆、斑豆與白腰豆的三豆雜菜湯（minestrone）、酸種麵包（Sourdough bread）、一杯紅葡萄酒（2-3 盎司）。

雖然除了飲食之外，還有許多因素會影響人的壽命，但這頓午餐呈現了布埃特納所謂的「藍區飲食」，即強調攝取天然、未經加工的全食物與植物。

三豆雜菜湯

布埃特納說，梅利斯一家吃的是自家附近種的各種蔬菜做成的義大利濃湯，湯裡總是有三種豆子：鷹嘴豆、斑豆與白腰豆。

紐約市營養師、Sugar Shock一書共同作者卡塞蒂（Samantha Cassetty）表示，壽命最長、最健康的人每天多會吃半杯至一杯豆子；此外，雜菜湯中含有豐富的蔬菜，它們是最佳長壽食物。

酸種麵包

麵包通常不被視為健康食物，但它也可以是優質膳食的一部分，選擇酸種麵包對腸道健康尤其有益。卡塞蒂指出，「藍色地區」的人每天都吃發酵食物。自然發酵的酸種麵包，不像白麵包那樣會造成血糖飆升，有助維持較健康的血糖值。

一杯葡萄酒

布埃特納強調，梅利斯家族都喜歡「小酌」一杯2或3盎司的葡萄酒，是一般5盎司份量的一半。專家提醒，每天喝一杯也可能帶來其他健康風險。

這是營養均衡的植物性飲食嗎？

卡塞蒂表示，飲食均衡主要包含完整的植物性食物與充分的蛋白質，梅利斯家族的午餐完全符合。人們可從植物獲得所需的全部蛋白質，只要能滿足卡路里的需求，並多攝取各種蛋白質的來源。

每天都吃一樣的食物，多少會讓營養師皺眉頭，但卡塞蒂表示，梅利斯家族的午餐大可放心吃。如果一個人每天都吃同樣的東西，缺乏植物多樣性或植物性食物含量低，她才會擔心；但這頓午餐100%是植物性食物，而且種類多樣化。

義大利 紐約市 社群媒體

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