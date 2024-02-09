沙發買2年半後不喜顏色退貨 好市多照退錢網友掀口水戰

好市多(Costco)。美聯社

一位名叫潔姬(Jackie)女士，日前在抖音(TikTok )上發布了一段影片，分享她退還一張於兩年半前在好市多 (Costco)購買的沙發經歷，吸引了近300萬次觀看。

潔姬承認，退還這件大件商品讓她很緊張，且在排隊時被其他購物者盯著看，讓她感到害怕。

「但管他的，退吧，它們有很棒的退貨政策，」潔姬在TikTok上告訴她的粉絲，「去好市多買家具吧，你可以在厭煩它們之後退貨。」

潔姬表示，她手上已經沒有買沙發時的收據，但員工成功在電腦上找到訂單；她解釋，她想要退還沙發是因為她家人厭煩沙發的顏色了，而好市多全額退款給她。

好市多有個幾乎毫無限制的「100%滿意保證」退貨政策。

根據其政策：「只要將產品帶到任何一間好市多商店，我們的會員服務團隊將很樂意為您提供協助。若有收據或原始產品包裝，對退貨程序會大有幫助，但也並非是退貨必須。」

好市多退貨政策並未明確指出，多數商品必須在某個時間範圍內或在特定條件下，才能退貨；電子產品、珠寶、香菸、酒類、汽車輪胎和電池、機票、黃金和特殊訂單物品除外。

潔姬退還沙發的影片在TikTok引發不少批評，有不少好市多顧客指責她利用這項政策來占便宜。

「那是不對的，」一名女子批評，「妳用了某樣東西，妳和妳孩子、寵物和全家人都很喜歡，妳用了兩年半，結果僅因為這商店的政策有漏洞，妳就認為把一個沒問題的二手物品、把那張沙發拿去退貨，取得全額退款，這樣做在道德上沒問題嗎？」

但也有人為潔姬說話，指出好市多極獲客戶滿意的政策允許這類退貨；另一位名為布莉塔妮(Brittany)的TikTok用戶則認為，好市多主要收入來自會費，這也讓他們能擁有比其他零售商 更寬鬆的退貨政策。