環保新選擇 竹衛生紙漸受歡迎

示意圖。Image by Filmbetrachter from Pixabay

隨著越來越多人意識到生活中的小選擇對環境會有莫大影響，對環保產品的需求也急劇上升，竹衛生紙便是其中一項爆紅商品。

關注環保的網路媒體The Cool Down（TCD）稱，與傳統衛生紙相比，竹衛生紙是更環保的選擇，因為它是生長快速的竹子所製成。竹子以每天近3英尺的速度生長，非但不會破壞環境，還是可迅速再生的資源。此外，竹衛生紙也很耐用，與傳統衛生紙相比，生產時所消耗的資源更少。

竹衛生紙可生物分解，即使用後丟棄，也不會在垃圾掩埋場停留太久。它在衛浴管道中也更容易分解，而且通常不含漂白劑或硫等有害化學物質，對皮膚更溫和。

世界自然基金會（World Wide Fund For Nature）指出，每天全世界約消耗27萬棵樹，被沖進馬桶或最終成為垃圾，既浪費森林資源又非必要。但與用來生產衛生紙的大樹不同，竹子屬生長快速的木質化草本植物，砍伐後可很快重新栽種。

消費者在選購竹衛生紙時，只要有「森林管理委員會」（Forest Stewardship Council）的認證標章，確保不會為種植竹子而砍伐森林，就大可換掉傳統衛生紙，在獲得優質產品的同時，也不會對全球的森林砍伐造成影響。

TCD指出，人們不使用竹衛生紙的主要原因可能由於不夠瞭解它，市場上相對較新的產品，普及需要一些時間，加上它通常比較貴；但隨著竹衛生紙越來越受歡迎，在更多廠商投入生產下，價格可望降低。