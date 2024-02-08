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華郵測試11家超市烤雞 第一名不是你想的那一家

編譯周靜芝 / 即時報導
好市多（Costco）的烤雞一向圈粉無數，在賣場眾多商品中有著不可動搖的地位。（美聯社資料照）
好市多（Costco）的烤雞一向圈粉無數，在賣場眾多商品中有著不可動搖的地位。（美聯社資料照）

賣場、超市裡的烤雞已成為消費者喜愛的主食，尤其適合家有孩子上學、在緊湊時間下要準備一頓晚餐，或者只有一兩個人吃飯時。

為瞭解哪一家超市的烤雞能在眾多競爭者中脫穎而出，「華盛頓郵報」（Washington Post）美食版編輯請來八位評審，分別品嘗了11家超市和賣場的烤雞雞胸、雞腿與雞皮部分，根據風味、口感與整體表現給予1至10的評分，最高為80分。結果第一名跌破大家眼鏡，並非擁有眾多粉絲的連鎖賣場好市多

連鎖超市沃爾瑪（Walmart），以得分56躍居榜首。從外觀上看，沃爾瑪的烤雞翅膀明顯翹起，包裝標示著「傳統口味」；經品嘗後，比其他烤雞的調味明顯濃郁許多。表皮上的迷迭香與其他香料斑斑可見，味道直滲入雞肉裡，多位評審特別稱讚其中的黑胡椒味；此外，它的熱量和脂肪量也高於其他產品，有助於增加一些風味。整體來說，除了香料的味道外，它的雞腿與雞胸肉一樣軟嫩，同時保留了雞肉原有的鮮甜風味；這點最為評審們所稱道，有人說，吃起來就像愛吃烤雞的人所做出的料理。

好市多（Costco）的烤雞一向圈粉無數，在賣場眾多商品中有著不可動搖的地位。為保持每隻4.99元的超低價，好市多長期以來不計虧損，希望用它來吸引消費者上門，多採購其他商品。雖然好市多的烤雞個頭頗大，但評審們對它的意見好壞參半，其中一位說她最喜歡這款商品，其他人則認為它表現平平，還有幾位堅稱它不是他們的菜。最終，好市多的烤雞以31分飲恨，僅排名第7。

山姆會員商店（Sam's Club）的烤雞排名第4，得分為37。這款烤雞大小適中，味道與口感雖未十分出色，沒有贏得太多讚賞，但也躋身前列。

在散裝批發賣場中，BJ's Wholesale Club的烤雞成績最佳，奪下第3，得分為38。BJ's的烤雞賣相好，讓人眼睛為之一亮，一位評審誇說，烤出來的顏色頗佳；儘管有幾位表示雞胸肉有點柴，但其他人則認為在軟嫩多汁上，表現還算不錯、恰到好處。

一些區域型連鎖超市也表現不俗，Giant超市的烤雞以51分排名第二，Sprouts Farmers Market與BJ's Wholesale Club並列第三。亞馬遜旗下的全食（Whole Foods）烤雞則讓人不盡滿意，以23分排名第9，許多評審認為它過於乾柴，且調味不足。

好市多 沃爾瑪 亞馬遜

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