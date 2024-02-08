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ESPN、福斯、華納攜手 今秋推一站式體育串流平台

記者胡玉立／綜合報導
ESPN、福斯(Fox)和華納兄弟探索(Warner Bros. Discovery)三家公司共同宣布將聯手推出一個結合至少15個網絡和四大職業運動聯盟的體育串流平台。(美聯社)
ESPN、福斯(Fox)和華納兄弟探索(Warner Bros. Discovery)三家公司共同宣布將聯手推出一個結合至少15個網絡和四大職業運動聯盟的體育串流平台。(美聯社)

ESPN體育電視台、福斯(Fox)和華納兄弟探索(Warner Bros. Discovery)三家公司6日共同宣布，將在今年秋季聯手推出一個結合至少15個網路和美式足球聯盟(NFL)、職業籃球聯盟(NBA)、職業棒球聯盟(MLB)、職業冰上曲棍球聯盟(NHL)四大職業運動聯盟的體育串流平台，讓體育迷屆時只要透過一站式應用程式，即可觀看大多數體育賽事。

三家公司將各占該合資企業三分之一所有權；一站式體育串流平台名稱和收費定價，將稍後公布。

華納兄弟探索頻道執行長扎斯拉夫(David Zaslav)聲明表示：「這項全新體育服務，體現業界推動創新並為消費者提供更多選擇、享受和價值的能力。」福斯執行長拉克蘭·梅鐸(Lachlan Murdoch)聲明表示：「我們相信這項服務將在傳統包套之外，為熱情球迷提供一系列令人驚嘆的體育內容。」

ESPN、福斯(Fox)和華納兄弟探索(Warner Bros. Discove...
ESPN、福斯(Fox)和華納兄弟探索(Warner Bros. Discovery)三家公司共同宣布將聯手推出一個結合至少15個網絡和四大職業運動聯盟的體育串流平台。(路透)
ESPN、福斯(Fox)和華納兄弟探索(Warner Bros. Discove...
ESPN、福斯(Fox)和華納兄弟探索(Warner Bros. Discovery)三家公司共同宣布將聯手推出一個結合至少15個網絡和四大職業運動聯盟的體育串流平台。(美聯社)

ESPN母公司迪士尼執行長艾格(Bob Iger)聲明表示：「這項新串流媒體體育服務的推出，對迪士尼和ESPN來說是重要時刻，對體育迷來說是一次重大勝利，也是媒體業務向前邁出的重要一步。」

該平台還將囊括職業女子籃球協會(WNBA)、全國運動汽車競賽協會(NASCAR)，以及包括男子和女子國家大學體育協會(NCAA)錦標賽在內的大學體育賽事，以及高爾夫、網球和國際足球總會世界盃(FIFA World Cup)。

它還將結合15個線性網路節目，包括ESPN、ESPN2、ESPNU、SEC Network、ACC Network、ESPNEWS、ABC、FOX、FS1、FS2、Big Ten Network、TNT、TBS、truTV和ESPN+。訂戶還可將該產品與Disney+、Hulu和/或Max配套結合。

三家公司宣布聯手合作之際，ESPN和探索頻道正準備談判續訂下個賽季末到期的NBA轉播權。ESPN也一直在尋找策略夥伴，準備在未來一兩年內推出直接面向消費者的產品。

三大媒體集團將聯手推出的的體育串流平台，也包括轉播職業女子籃球協會的比賽。(美聯...
三大媒體集團將聯手推出的的體育串流平台，也包括轉播職業女子籃球協會的比賽。(美聯社)

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