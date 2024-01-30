這個簡單小用品 改善睡眠又護腦

Mavogel棉質睡眠眼罩（Mavogel Cotton Sleep Eye Mask）。圖取自Amazon.com

研究顯示，睡覺時即使不亮的光線（約相當於走廊的一盞燈），也會產生驚人的深遠生理影響，讓心跳加快、縮短重要睡眠周期時間、增加胰島素阻抗（insulin resistance）。對老年人來說，夜晚睡覺時的任何光線，都會提高罹患肥胖、糖尿病與高血壓 的機率。「華盛頓郵報 」（Washington Post）報導，幸好有個簡單的解決方法：睡覺時戴上眼罩。

任職非營利組織Neuronatch的心理與神經學家葛蕾柯（Viviana Greco）指出，戴眼罩睡覺非常簡單、也很容易做到，同時大有好處。

伊利諾州西北大學日夜節律與睡眠醫學中心（Center for Circadian and Sleep Medicine）主任菲莉斯·徐（音譯，Phyllis Zee）表示，夜晚的光線會讓大腦接收到「危險、危險」的信號，因為大腦並未預料到此，可能會刺激自律神經系統發出「戰鬥或逃跑」（fight-or-flight）反應，使人更難進入深度睡眠。

但有幾項研究發現，晚上只需遮住眼睛就能有所改善。研究主要針對試圖在閃爍燈光與醫療儀器聲響中入睡的醫院病人，結果顯示，戴上眼罩（和耳塞）可讓受測者認為睡眠品質獲得改善。另一項研究發現，佩戴眼罩也能有助孕婦提高睡眠品質、延長睡眠周期時間。

近日發表在「睡眠」（Sleep）期刊上的一項研究報告稱，夜晚戴上眼罩對記憶力與早晨的清醒都有助益；參與測試者可記住更多的字彙，此外，還能改善在「警醒測驗」（vigilance test）中的反應時間。

為提供消費者最佳選擇，有線電視新聞網（CNN）曾以一個多月時間，測試了九款睡眠眼罩；評估重點為設計的獨特性、過濾光線的程度以及使用舒適度。最後，Mavogel棉質睡眠眼罩（Mavogel Cotton Sleep Eye Mask）以其優質的設計勝出。

這款目前在亞馬遜 優惠特價為10元的眼罩，採用了特殊的鼻線設計，可以阻擋所有的光線，柔軟的質感讓眼睛與頭部都很舒適，無論睡姿如何改變都不會移動。該產品在亞馬遜網站獲得逾八萬人4.4顆星評價。

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