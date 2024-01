這個簡單小用品 改善睡眠又護腦

Mavogel棉質睡眠眼罩(Mavogel Cotton Sleep Eye Mask)。圖取自Amazon.com

研究顯示,睡覺時即使不亮的光線(約相當於走廊的一盞燈),也會產生驚人的深遠生理影響,讓心跳加快、縮短重要睡眠周期時間、增加胰島素阻抗(insulin resistance)。對老年人來說,夜晚睡覺時的任何光線,都會提高罹患肥胖、糖尿病與高血壓 的機率。「華盛頓郵報 」(Washington Post)報導,幸好有個簡單的解決方法:睡覺時戴上眼罩。

任職非營利組織Neuronatch的心理與神經學家葛蕾柯(Viviana Greco)指出,戴眼罩睡覺非常簡單、也很容易做到,同時大有好處。

伊利諾州西北大學日夜節律與睡眠醫學中心(Center for Circadian and Sleep Medicine)主任菲莉斯·徐(音譯,Phyllis Zee)表示,夜晚的光線會讓大腦接收到「危險、危險」的信號,因為大腦並未預料到此,可能會刺激自律神經系統發出「戰鬥或逃跑」(fight-or-flight)反應,使人更難進入深度睡眠。

但有幾項研究發現,晚上只需遮住眼睛就能有所改善。研究主要針對試圖在閃爍燈光與醫療儀器聲響中入睡的醫院病人,結果顯示,戴上眼罩(和耳塞)可讓受測者認為睡眠品質獲得改善。另一項研究發現,佩戴眼罩也能有助孕婦提高睡眠品質、延長睡眠周期時間。

近日發表在「睡眠」(Sleep)期刊上的一項研究報告稱,夜晚戴上眼罩對記憶力與早晨的清醒都有助益;參與測試者可記住更多的字彙,此外,還能改善在「警醒測驗」(vigilance test)中的反應時間。

為提供消費者最佳選擇,有線電視新聞網(CNN)曾以一個多月時間,測試了九款睡眠眼罩;評估重點為設計的獨特性、過濾光線的程度以及使用舒適度。最後,Mavogel棉質睡眠眼罩(Mavogel Cotton Sleep Eye Mask)以其優質的設計勝出。

這款目前在亞馬遜 優惠特價為10元的眼罩,採用了特殊的鼻線設計,可以阻擋所有的光線,柔軟的質感讓眼睛與頭部都很舒適,無論睡姿如何改變都不會移動。該產品在亞馬遜網站獲得逾八萬人4.4顆星評價。

