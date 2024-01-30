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鉛用途廣泛 兒童服飾、食物、化妝品、藥品…危機四伏

編譯莊瑞萌／綜合報導
醫檢人員正替一對密西根州母子抽血做鉛含量檢查。(路透)
醫檢人員正替一對密西根州母子抽血做鉛含量檢查。(路透)

國家環境衛生科學研究所(NIEHS)指出，鉛是一種在地球上自然存在而且藏量豐富的金屬，目前發生鉛中毒事件仍時有所聞；CDC追蹤鉛相關的產品召回種類中可發現，兒童服飾、食物到化妝品、藥品皆有鉛。

由於鉛相對便宜、耐用、穩定又不會生鏽，在1900年代初期與中期曾被大量使用，在玩具、汽油、食物、珠寶、烹飪用具、瓷器、電子產品、電池、水管、油漆甚至化妝品都可見其蹤影。聯邦政府及地方政府雖曾努力要降低民眾暴露鉛的量，但目前部分產品仍可發現鉛。

史丹福大學(Stanford University)醫學院科學家福賽思(Jenna Forsyth)說，「許多人以為鉛中毒是過去的事，但是鉛現在還存在我們身邊，有可能帶來嚴重傷害。」

CDC表示，鉛中毒通常是透過吸入鉛塵或微粒，也可能是接觸到表面有鉛的東西，接著再藉由鼻、口而進入人體。一直為防止民眾鉛中毒而奔走的魯賓(Tamara Rubin)就說，「我曾協助一個家庭，其小孩子因好玩用露出鉛的水瓶底部砸麥片，結果誤食後造成鉛中毒。」

一旦鉛進入血管便會堆積並造成嚴重危害，包括形成心血管疾病與腦損害。聯邦環境保護署(Environmental Protection Agency，EPA)科學家拉文(Ronnie Levin)說，「鉛是會破壞全部身體系統的毒物，從神經系統到免疫系統及生殖系統皆無一倖免。」

根據一份刊登在「刺胳針」(Lancet)期刊的研究報告指出，2019年，全世界估計有超過500萬成人死於與鉛相關的心血管疾病，而且兒童更是脆弱族群，因為他們比成人更容易吸入鉛。

CDC鉛中毒預防部門主任歐伍德(Paul Allwood)指出，即使一度被認為安全的低量鉛，現在也被發現與智力、行為和健康方面產生的有害變化有關。

CDC 心血管疾病 刺胳針

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