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史坦利不鏽鋼杯含鉛？業者：杯底鋼片沒脫落無中毒之虞

記者張聲肇／綜合報導
保溫容器製造商史坦利公司承認其不鏽鋼保溫杯有使用鉛，但只要杯底保護層沒脫落，就無鉛外洩、中毒之虞。(Stanley官方臉書)
保溫容器製造商史坦利公司承認其不鏽鋼保溫杯有使用鉛，但只要杯底保護層沒脫落，就無鉛外洩、中毒之虞。(Stanley官方臉書)

最近成為熱門商品的史坦利不鏽鋼保溫杯(Stanley tumbler)被爆出含鉛，可能影響健康；該公司表示，產品原料中是含有鉛成分，但只要杯底保護層沒脫落，就無鉛外洩、中毒之虞。

史坦利公司發言人表示，除非杯底脫落，否則沒有鉛外洩中毒的可能。(取材自eBay)
史坦利公司發言人表示，除非杯底脫落，否則沒有鉛外洩中毒的可能。(取材自eBay)

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，史坦利發言人告訴TODAY.com，史坦利杯的底部是由圓形不鏽鋼片構成，不鏽鋼片蓋住小圓球，小圓球含有鉛成份。小圓球的作用是封住杯子的真空絕緣體，除非不鏽鋼片脫落，否則小圓球不可能外露，也就沒有鉛外洩中毒的問題。發言人強調，鋼片脫落的情況非常罕見。

不少社群媒體上有人上傳在家測試史坦利鋼杯，結果不一。這些家庭檢測報告究竟檢驗杯子的哪一部分，以及以何種方式檢驗都無法明確得知。

TODAY.com引述專家報導，史坦利鋼杯的製造過程是用了鉛，但從杯子喝水而接觸到鉛的機率是零或「幾乎為零」；除非杯底鋼片脫落，使用者觸摸到外洩的鉛然後摸嘴巴或鼻子，才可能中毒。

但是人稱「鉛安全媽媽」的反鉛毒專家塔瑪拉·魯彬(Tamara Rubin)用X射線螢光(X-ray Fluorescence)技術檢驗了好幾個杯底剝落的史坦利不鏽鋼杯，都有鉛外洩。她說，「雖然有人說這層保護圈不容易脫落，我卻聽到很多人說他們的就脫落了。」

魯彬表示，根據經驗及家長陳述，杯子用久了或太常用、小孩子把玩杯底、洗太多次，都會增加保護層脫落的可能；就怕底層剝落的不鏽鋼杯，兒童把玩過後摸嘴巴或鼻子，鉛的微粒子「很有可能」進入身體。

哥倫比亞大學小兒科助理教授伊安諾提(Vicki Iannotti說，健康問題通常不是接觸到鉛一次就引起，一再接觸才是「最令人擔心」的事。

其他品牌的不鏽鋼杯也使用類似的製程與材料，聯邦消費品安全委員會(CPSC)也不斷注意各式兒童用品鉛含量問題。CPSC發言人戴維斯(Patty Davis)說鉛含量超過法規的相關產品，已被下令收回，包括PandaEar、 Cupkin、 Tiblue、Klickpick和Laoion的品牌。

她鼓勵消費者，如果發現市面上任何產品的鉛含量令人擔心，都可向委員會SaferProducts.Gov網站報告。「每一案例都我們都受理，也可能因此下令收回。」

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