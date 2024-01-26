你可能沒聽過的連鎖超市 剛獲選為全美最佳

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一項評選美國最佳超市的名單近日揭曉，結果排名第一的，不是多數消費者熟悉的好市多 （Costco）或喬氏超市（Trader Joe’s）。數據分析公司dunnhumby連續七年對全美連鎖超市進行年度「零售喜好指數」（Retail Preference Index, RPI）的排名，今年由H-E-B拔得頭籌。

Dunnhumby的這項調查以銷售食品與家庭用品最大的65家超市為對象，排名考量因素包括價格、數位能力、方便性、速度與品質等。眾多競爭者中，有喬氏超市、目標百貨（Target）、沃爾瑪（Walmart）等常見品牌，但最終奪冠的超市讓人跌破眼鏡。

總部位於德州 的連鎖超市H-E-B在2023年便已躍居RPI排名榜首，今年繼續蟬聯。對於不熟悉的消費者來說，這個品牌只出現在位於德州和墨西哥北部的420家分店，但在當地它的地位相當於佛羅里達州的大眾超市（Publix）或加州的喜互惠（Safeway）。

dunnhumby指出，今年是H-E-B第三次榮登榜首，因為它在「客戶價值主張」（customer value proposition）上長期以來表現出色。雖然H-E-B數度勝出，但喬氏超市與亞馬遜 也不遑多讓，在過去幾年中各獲得兩次冠軍。

今年排名第二的是亞馬遜，好市多排名第三；上榜的其他知名品牌還包括山姆會員店（Sam's Club）、奧樂齊（Aldi）、克羅格（Kroger）、衛格門（Wegmans）與Fry's等。

dunnhumby美洲區總裁奧格雷迪（Matt O'Grady）在提到該份報告背後的理論依據時指出，今年的RPI排名闡明了消費者如何看待超市，以及不同零售商如何滿足大眾與不同消費族群的需求。