我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年薪可破10萬 目前需求最熱的遠距工作不是科技

川普有意見…麥康諾坦承邊境協議恐遭推翻

助肌膚豐潤女星也愛用 露得清面霜8萬人愛

編譯周靜芝 / 即時報導
露得清水活保濕凝露（Neutrogena Hydro Boost Water Gel Moisturizer）。圖取自Amazon.com
露得清水活保濕凝露（Neutrogena Hydro Boost Water Gel Moisturizer）。圖取自Amazon.com

好萊塢女星珍妮佛嘉納（Jennifer Garner）在2001年因演出電視劇「雙面女間諜」（Alias）一砲而紅；今年51歲的她，僅從外表來看，讓人難以想像她已出道20多年。雅虎新聞網站報導透露了嘉納皮膚透亮、氣色極佳的秘訣，竟是大賣場、藥妝店都買得到的露得清水活保濕凝露（Neutrogena Hydro Boost Water Gel Moisturizer）。好消息是，這款保濕凝露正在亞馬遜網站特賣，原價 27元、現僅售15元，接近55折。

嘉納一直是露得清平價、高效產品的擁護者，並擔任該品牌形象大使。她在去年接受時尚雜誌InStyle訪問時表示，露得清水活保濕凝露是她最愛的保養品之一。

不難理解嘉納為什麼如此鍾愛這款保濕凝露，它的主要成分是玻尿酸，能將水分鎖在皮膚表層，使肌膚更加光滑、水潤與柔軟；此外，它質地輕盈、不含油分，不會堵塞毛孔、造成粉刺。

嘉納並非這款號稱開架「保濕界天后」的唯一粉絲。超過8萬名亞馬遜購物者也給予它4.6星的好評，他們誇讚它適用所有膚質與年齡。

一位消費者留言說，它是一款超棒的保濕產品，塗抹後感覺清爽舒適，且立即被吸收，讓肌膚毫無負擔；她說自己會長粉刺，討厭保濕霜黏膩的感覺，這款產品真是完美。一位高齡使用者稱它是神級產品，讓她90歲的皮膚看起來好極了；對她的年輕孫輩也同樣有效，真是老少咸宜。

另一位給予5星評價的消費者說，她只有兩個字「聖杯」可以形容。她使用露得清水活保濕凝露六個月了，它真是太猛了。她說，她不喜歡膏狀保濕霜，因為塗在皮膚上感覺太厚重，所以決定試試這款保濕凝露；它超級輕盈，皮膚非但不會感覺黏膩，還像奶油般柔滑。玻尿酸成分能增加肌膚光澤，對於正在尋找日常保濕品的人，她真心推薦這款產品。

We independently select all products and services. if you click through links we provide, we may earn a commission.

亞馬遜 間諜 好萊塢

上一則

年薪可破10萬 目前需求最熱的遠距工作不是科技

下一則

多樣好種受歡迎 今年為非洲蓳之年

延伸閱讀

緋聞女星愛上他人 胡瓜嘆：一直寫我跟她 有拍到什麼？

緋聞女星愛上他人 胡瓜嘆：一直寫我跟她 有拍到什麼？
橄欖油敷臉？恐易生痘痘、粉刺

橄欖油敷臉？恐易生痘痘、粉刺
Jo Malone芳醇系列 黑色神祕 木質調沉穩

Jo Malone芳醇系列 黑色神祕 木質調沉穩
「寧坐寶馬哭」 女星閃婚後控家暴 告上法院訴離

「寧坐寶馬哭」 女星閃婚後控家暴 告上法院訴離

熱門新聞

Photo by Kamila Maciejewska on Unsplash

喜愛獨自旅遊的女生 可考慮這四個治安好的國家

2024-01-16 11:50
如果知道低溫天氣即將來襲，打開水龍頭、持續讓少量的水流出，可有助於預防水管結凍。Photo by Imani on Unsplash

發現家中水管凍住？馬上做這件事

2024-01-24 11:45
星巴克幾乎每個節日都有相對應的杯子搭配，2024年頭兩項慶祝活動也不例外，推出了大批商品。美聯社

賀龍年 星巴克推三款新杯

2024-01-19 10:18
好市多(Costco)。美聯社

好市多大部分利潤來自商品銷售？你錯了

2024-01-22 10:43
Image by Chris Pastrick from Pixabay

若有這些特徵 1美分硬幣值6萬

2024-01-23 11:55
圖為麥當勞大麥克(Big Mac)漢堡 。美聯社

四層肉餅超過癮 麥當勞「無敵大麥克」限時回歸

2024-01-19 09:52

超人氣

更多 >
南加女108刀刺死男友 法官判無需入獄 原因是...

南加女108刀刺死男友 法官判無需入獄 原因是...
矽谷華裔工程師殺妻案 首度開庭 現場聚集華人

矽谷華裔工程師殺妻案 首度開庭 現場聚集華人
社安福利增 退休族平均每月多拿140元 但報稅時恐補稅

社安福利增 退休族平均每月多拿140元 但報稅時恐補稅
恐怖夫妻 藏匿父親屍體6年 只為繼續領他退休福利

恐怖夫妻 藏匿父親屍體6年 只為繼續領他退休福利
夫妻接連罹「癌王」餐桌1習慣害慘他們 醫揭祕「排便3警訊」能救命

夫妻接連罹「癌王」餐桌1習慣害慘他們 醫揭祕「排便3警訊」能救命