助肌膚豐潤女星也愛用 露得清面霜8萬人愛

露得清水活保濕凝露（Neutrogena Hydro Boost Water Gel Moisturizer）。圖取自Amazon.com

好萊塢 女星珍妮佛嘉納（Jennifer Garner）在2001年因演出電視劇「雙面女間諜 」（Alias）一砲而紅；今年51歲的她，僅從外表來看，讓人難以想像她已出道20多年。雅虎新聞網站報導透露了嘉納皮膚透亮、氣色極佳的秘訣，竟是大賣場、藥妝店都買得到的露得清水活保濕凝露（Neutrogena Hydro Boost Water Gel Moisturizer）。好消息是，這款保濕凝露正在亞馬遜 網站特賣，原價 27元、現僅售15元，接近55折。

嘉納一直是露得清平價、高效產品的擁護者，並擔任該品牌形象大使。她在去年接受時尚雜誌InStyle訪問時表示，露得清水活保濕凝露是她最愛的保養品之一。

不難理解嘉納為什麼如此鍾愛這款保濕凝露，它的主要成分是玻尿酸，能將水分鎖在皮膚表層，使肌膚更加光滑、水潤與柔軟；此外，它質地輕盈、不含油分，不會堵塞毛孔、造成粉刺。

嘉納並非這款號稱開架「保濕界天后」的唯一粉絲。超過8萬名亞馬遜購物者也給予它4.6星的好評，他們誇讚它適用所有膚質與年齡。

一位消費者留言說，它是一款超棒的保濕產品，塗抹後感覺清爽舒適，且立即被吸收，讓肌膚毫無負擔；她說自己會長粉刺，討厭保濕霜黏膩的感覺，這款產品真是完美。一位高齡使用者稱它是神級產品，讓她90歲的皮膚看起來好極了；對她的年輕孫輩也同樣有效，真是老少咸宜。

另一位給予5星評價的消費者說，她只有兩個字「聖杯」可以形容。她使用露得清水活保濕凝露六個月了，它真是太猛了。她說，她不喜歡膏狀保濕霜，因為塗在皮膚上感覺太厚重，所以決定試試這款保濕凝露；它超級輕盈，皮膚非但不會感覺黏膩，還像奶油般柔滑。玻尿酸成分能增加肌膚光澤，對於正在尋找日常保濕品的人，她真心推薦這款產品。

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