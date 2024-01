助肌膚豐潤女星也愛用 露得清面霜8萬人愛

露得清水活保濕凝露(Neutrogena Hydro Boost Water Gel Moisturizer)。圖取自Amazon.com

好萊塢 女星珍妮佛嘉納(Jennifer Garner)在2001年因演出電視劇「雙面女間諜 」(Alias)一砲而紅;今年51歲的她,僅從外表來看,讓人難以想像她已出道20多年。雅虎新聞網站報導透露了嘉納皮膚透亮、氣色極佳的秘訣,竟是大賣場、藥妝店都買得到的露得清水活保濕凝露(Neutrogena Hydro Boost Water Gel Moisturizer)。好消息是,這款保濕凝露正在亞馬遜 網站特賣,原價 27元、現僅售15元,接近55折。

嘉納一直是露得清平價、高效產品的擁護者,並擔任該品牌形象大使。她在去年接受時尚雜誌InStyle訪問時表示,露得清水活保濕凝露是她最愛的保養品之一。

不難理解嘉納為什麼如此鍾愛這款保濕凝露,它的主要成分是玻尿酸,能將水分鎖在皮膚表層,使肌膚更加光滑、水潤與柔軟;此外,它質地輕盈、不含油分,不會堵塞毛孔、造成粉刺。

嘉納並非這款號稱開架「保濕界天后」的唯一粉絲。超過8萬名亞馬遜購物者也給予它4.6星的好評,他們誇讚它適用所有膚質與年齡。

一位消費者留言說,它是一款超棒的保濕產品,塗抹後感覺清爽舒適,且立即被吸收,讓肌膚毫無負擔;她說自己會長粉刺,討厭保濕霜黏膩的感覺,這款產品真是完美。一位高齡使用者稱它是神級產品,讓她90歲的皮膚看起來好極了;對她的年輕孫輩也同樣有效,真是老少咸宜。

另一位給予5星評價的消費者說,她只有兩個字「聖杯」可以形容。她使用露得清水活保濕凝露六個月了,它真是太猛了。她說,她不喜歡膏狀保濕霜,因為塗在皮膚上感覺太厚重,所以決定試試這款保濕凝露;它超級輕盈,皮膚非但不會感覺黏膩,還像奶油般柔滑。玻尿酸成分能增加肌膚光澤,對於正在尋找日常保濕品的人,她真心推薦這款產品。

