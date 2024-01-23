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退電視塞磚頭、買精品退假貨…去年退貨詐騙破千億元

編譯徐薏茹／即時報導
物流專家表示，隨著整體退貨率激增，零售商面臨的問題日益嚴重，愈來愈多商品以欺詐的方式退回，包括被偷的商品，或是使用假收據退回。路透
物流專家表示，隨著整體退貨率激增，零售商面臨的問題日益嚴重，愈來愈多商品以欺詐的方式退回，包括被偷的商品，或是使用假收據退回。路透

一些公司在為零售商處理退回的電視時發現，箱子裡裝的竟然是磚塊，還有一些公司在檢查退還的奢侈品時，發現顧客寄來要求全額退款的高檔商品是假貨。物流專家表示，隨著整體退貨率激增，零售商面臨的問題日益嚴重，愈來愈多商品以欺詐的方式退回，包括被偷的商品，或是使用假收據退回。

美國零售聯合會(National Retail Federation，簡稱NRF)估計，2023年美國有超過1000億元的商品以欺詐性的方式被退回，根據NRF的報告，這相當於去年零售商收到整體退貨商品的13.7%，是2020年退貨詐欺的兩倍多；NRF的計算方法在2023年有調整，納入軟體供應商Appriss Retail的顧客退貨數據。

根據NRF的數據，今年消費者預計退回約15%在假期季節期間購買的商品，價值達1480億元，零售商預計其中近17%為欺詐性退貨。

詐騙犯希望利用免費線上退貨等政策獲利，零售商過去四年推出這些策略以吸引疫情期間電商激增的消費者，這些政策導致退貨商品總量增加，因為消費者已經習慣在線上訂購多種尺寸與顏色，再退回不想要的商品。

產業專家表示更多人試圖利用退貨機制，後者認為，只要退貨的運輸標籤被包裹運輸商掃描，他們就能在零售商確認內部的商品是否正確以前收到退款。

研究公司Gartner分析師茵萊特(Tom Enright)指出，有些人寄回一箱磚頭而不是電視，還有人在較低價的商品上貼上高價商品的標籤退回。

退貨服務供應商Optoro執行長阿梅納·阿里(Amena Ali)說，有些人將仿冒品寄回精品零售商，希望在商品確認真假前收到退款，這種詐騙行為肯定會進一步成為零售商的關注重點。

退貨商品通常會被運到倉庫處理，員工可能多日之後才會打開包裹評估商品狀況。

欺詐性退貨的數量通常會在假期購物季的幾周後攀升，這期間有數百萬消費者退換不想要的禮物，專家指出，忙碌的商家及倉庫正好為試圖利用退貨政策的人提供掩護。

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