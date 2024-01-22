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梅西百貨質疑投資者融資能力 婉拒58億併購提議

中央社／紐約22日電
近年來陷入財務困境的梅西百貨宣布，已婉拒58億美元併購提議。（路透）
近年來陷入財務困境的梅西百貨宣布，已婉拒58億美元併購提議。（路透）

近年來陷入財務困境的梅西百貨Macy's）宣布，由於對潛在投資者的融資能力持保留看法，已婉拒58億美元併購提議。

法新社報導，在昨天聲明中，同時擁有連鎖商店布魯明岱爾（Bloomingdal）的梅西百貨證實，他們去年12月1日收到從事房地產投資的Arkhouse Management和資產管理公司Brigade Capital Management主動提出、不具約束力的提案，想要以每股21美元現金收購梅西百貨所有在外流通股數。

自「華爾街日報」（Wall Street Journal）去年12月搶先報導這項消息以來，有關這筆58億美元交易的臆測持續發酵。

然而，梅西百貨表示，這項提議「不構成（與Arkhouse和Brigade）簽訂保密協議的基礎」。

梅西百貨董事長格奈特（Jeff Gennette）在致兩家公司的信函中表示，他對兩家公司為這筆交易提供資金的能力抱持「嚴重的保留態度」。

Arkhouse在昨天聲明中證實這項併購提議，表示提議價格較梅西百貨11月30日調整後的30天平均股價溢價57%左右。

消息公布後，梅西百貨今天股價收漲逾3.5%。

由於網路消費增加、迫使百貨業者縮減營運規模，加上COVID-19大流行擴大了這種趨勢，讓梅西百貨等業者近年來財務受創。

梅西百貨上週宣布裁員3.5%。根據最近年報，梅西百貨截至2022年底，在722家營運據點共僱用約9萬4500名員工。

梅西百貨第3季淨利下滑過半至4300萬美元，遠低於上年同期淨利1億800萬美元；第3季銷售減少7%至49億美元，店面和網路銷售下降比例相當。

梅西百貨在財報中宣布，計劃今年關閉10家以下店面，理由是「經濟大環境的不確定性，以及消費者面臨的相關壓力」。

梅西百貨 投資 Macy's

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